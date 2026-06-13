Der österreichische Fußball-Bund hat die Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick bekannt gegeben. Der 67-jährige Deutsche unterschrieb einen neuen Kontrakt bis Ende 2027, der sich bei erfolgreicher EM-Qualifikation automatisch bis 2028 verlängert. Rangnick bleibt damit über die WM 2026 hinaus im Amt und leitet die Nationalmannschaft in ihre erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren.

Der österreichische Fußball-Bund ( ÖFB ) hat die Vertragsverlängerung von Teamchef Ralf Rangnick bekannt gegeben. Der 67-jährige Deutsche unterschrieb einen neuen Kontrakt, der ihn bis Ende 2027 an den Verband bindet.

Sollte sich die Nationalmannschaft erfolgreich für die Europameisterschaft 2028 qualifizieren, verlängert sich der Vertrag automatisch bis zum Turnier in Großbritannien und Irland. Diese Nachricht wurde am Samstag vom ÖFB bestätigt und beendet die wochenlangen Spekulationen um die Zukunft des Erfolgstrainers. Rangnick, der seit Juni 2022 im Amt ist, hatte ursprünglich einen Vertrag bis nach der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika.

Ende Mai traf er sich in Wien mit Vertretern des AC Milan, die ihn offenbar als Sportdirektor für ihr neues Projekt gewinnen wollten. Der Wahl-Salzburger entschied sich jedoch für das Angebot des ÖFB, das nicht nur seine finanziellen Vorstellungen erfüllte, sondern nach langem Hin und Her auch seine Forderungen nach einem professionellen Betreuerstab berücksichtigte. Josef Pröll, der Vorsitzende des ÖFB-Aufsichtsrats, bezeichnete die Einigung als ein wichtiges Signal für Geschlossenheit und gemeinsame sportliche Ziele.

In einer Verbandsaussendung betonte er: Die nun geschaffene Klarheit ist insbesondere für die Mannschaft von großer Bedeutung. Pröll dankte Rangnick in einem Video-Interview dafür, dass man nach langen, aber intensiven und vertrauensvollen Gesprächen zu einem Abschluss gekommen sei. Wir können damit ruhig, aber konzentriert und erfolgreich in diese Weltmeisterschaft starten. Von Rangnick selbst gab es zunächst keinen Kommentar.

Er wird laut ÖFB um 13:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MESZ) in einer Pressekonferenz im WM-Camp in Santa Barbara Stellung nehmen. Das Gehalt des Teamchefs soll künftig bei rund zwei Millionen Euro netto pro Jahr liegen - deutlich mehr als bisher. Fast zur Hälfte wird es durch vier ÖFB-Sponsoren finanziert: UNIQA, Raiffeisen, Sporteo und IMMOunited. Der Verband sprach von einem maßgeblichen finanziellen Engagement des Quartetts, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Ihre Unterstützung habe wesentlich dazu beigetragen, dass man den erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen könne, erklärte Pröll. Bereits im Vorfeld der Europameisterschaft 2024 hatte Rangnick ein Trainerangebot des FC Bayern München ausgeschlagen, um in Österreich zu bleiben. Klar ist, dass der ÖFB finanziell nicht mit internationalen Spitzenklubs konkurrieren kann. Es waren, und das möchte ich ausdrücklich betonen, auch andere Faktoren, die Ralf Rangnick überzeugt haben, meinte Pröll.

Österreich und Ralf Rangnick - das passt einfach zusammen. Mit den Worten I am for Austria präsentierte der ÖFB Rangnicks Verlängerung in den sozialen Medien. Der ehemalige Interimscoach von Manchester United hatte vor vier Jahren als Nachfolger von Franco Foda beim ÖFB angeheuert. Nach dem Abstieg aus der Nations-League-Liga A führte Rangnick die ÖFB-Auswahl 2024 als Gruppensieger ins EM-Achtelfinale.

Dort gab es mit einem 1:2 gegen die Türkei in Leipzig jedoch die bitterste Niederlage seiner bisherigen Amtszeit. Durch die Teilnahme an der EM stand Rangnick auch für die folgende WM-Qualifikation unter Vertrag. Österreichs erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren wurde im November in einem dramatischen Entscheidungsspiel in Wien gegen Bosnien (1:1) fixiert. Auch Rumänien, Zypern und San Marino ließ das ÖFB-Team in der Gruppe hinter sich.

Die drei WM-Vorbereitungsspiele im Frühjahr gewann die Rangnick-Auswahl allesamt. Die aktuell 14 Heimspiele in Folge ohne Niederlage sind ein ÖFB-Rekord. Nach 45 Länderspielen unter Rangnick steht eine Bilanz von 27 Siegen, acht Remis und zehn Niederlagen. Sein Punkteschnitt von 1,98 ist der höchste aller ÖFB-Teamchefs nach 1945, die mindestens zehn Partien verantwortet haben.

Nun gilt es, diese Leistungen auch bei der Weltmeisterschaft zu bestätigen. Ihr Auftaktspiel bestreiten die Österreicher am Dienstag (6:00 Uhr MEZ) in Santa Clara gegen Jordanien. Weitere Gruppengegner sind Titelverteidiger Argentinien und Algerien. Österreichs bisher letzter WM-Torschütze Andreas Herzog bezeichnete den Zeitpunkt der Vertragsverlängerung als perfekt.

Ende gut, alles gut, sagte der ORF-Experte in Santa Barbara der APA. In den vergangenen Tagen habe ein wenig Unsicherheit geherrscht. Jetzt hat er sich für das Nationalteam deklariert, das ist gut genau für das erste Spiel. Das wird der Mannschaft einen zusätzlichen Push geben.

Das Thema sei nun erledigt. Jetzt muss ein Sieg gegen Jordanien her, das ist für den österreichischen Fußball jetzt das Wichtigste. Mit der Vertragsverlängerung sendet der ÖFB ein klares Signal der Kontinuität und des Vertrauens in die Arbeit von Ralf Rangnick. Der Teamchef hat in den vergangenen Jahren das Spiel der Nationalmannschaft deutlich verbessert und für Begeisterung bei den Fans gesorgt.

Die Mannschaft zeigt sich unter seiner Führung stabil und erfolgreich, was sich in der beeindruckenden Heimserie widerspiegelt. Nun hofft man, dass dieser Schwung auch bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika anhält und die Österreicher erstmals seit 1998 wieder in die K.o. -Runde einziehen können. Die Fans und Experten sind zuversichtlich, dass Rangnick der richtige Mann ist, um dieses Ziel zu erreichen





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