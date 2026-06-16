ÖFB verlängert Vertrag mit Ralf Rangnick bis 2028

Der ÖFB hat sich finanziell und ideell gestreckt, um Ralf Rangnick nach der WM im Land zu halten. Der Verband sieht sich als gebranntes Kind, aber die Gehaltserhöhung wird komplett von vier Verbandsponsoren übernommen.

Der ÖFB hat sich finanziell und ideell gestreckt, um Ralf Rangnick nach der WM im Land zu halten. Das sei ein Risiko für den Verband, meinen manche Kommentatoren und Experten.

Dabei ist das Gegenteil der Fall. Es ist ungewöhnlich, dass ein Trainer von Weltklubs wie Bayern, Dortmund und nun auch vom AC Milan umworben wird, aber jedes Mal Teamchef in Österreich bleibt. Mir liegt das Ganze wirklich am Herzen, erklärte Ralf Rangnick, als er Samstagmittag vor die Presse trat, um seine ÖFB-Vertragsverlängerung bis 2028 zu verkünden. Ein halbes Jahr haben sich die Verhandlungen gezogen.

Doch am Ende wurden dem Deutschen - auch im Angesicht des Milan-Werbens - alle Bedingungen erfüllt. Sein Gehalt wird verdoppelt: von einer auf zwei Millionen Euro. Auch sein Betreuerstab wurde, wie von Rangnick gefordert, verlängert und aufgewertet. Für den interessengesteuerten und oft behäbigen Verband ist das durchaus ein Kraftakt.

In der Branche findet die Verlängerung vor der WM aber nicht nur Zustimmung. So mancher ÖFB-Landesverbandspräsident hätte noch vor Kurzem lieber die Gruppenspiele abgewartet, um bei einem frühen Aus die Karten neu zu mischen. Herbert Prohaska riet dem ÖFB im April bei Sky, nicht frühzeitig zu verlängern. Denn was wäre, wenn Österreich bei der WM früh scheiterte, Rangnick aber danach nicht eine Million, sondern zwei Millionen bekomme?

Da sei der Groll in der heimischen Neidgesellschaft vorprogrammiert. Und selbst im Standard war zu lesen, dass der ÖFB ein gewisses Risiko in Kauf nehme. Denn bei einem frühen WM-Aus hätte man trotz sportlichen Misserfolgs Rangnick zwei weitere Jahre an der Backe. Es stimmt, dass der ÖFB finanziell und ideell an seine Grenzen gegangen ist, um Rangnick noch vor der WM in Österreich zu halten.

Doch damit ist kaum Risiko verbunden. Im Gegenteil. Da wären einmal die harten Fakten: das Geld. Da besteht für den ÖFB kein Risiko.

Denn die Gehaltserhöhung, von einer auf zwei Millionen Euro, wird komplett von vier Verbandsponsoren übernommen. Der ÖFB zahlt weiterhin nur das, was man bereits vor fast zehn Jahren Rangnicks Vorgänger Franco Foda zuteilwerden ließ. Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet.

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Der Verband sieht sich nämlich als gebranntes Kind. Schon dem Schweizer Marcel Koller hatte man vor zehn Jahren ein Millionengehalt gewährt, ehe sportlicher Misserfolg für eine finanzielle Schieflage sorgte. Deshalb springen nun ÖFB-Sponsoren ein, die den Werbewert Rangnicks eher erkennen als mancher ÖFB-Funktionär. Denn Rangnick hat Österreichs Fußball nicht nur sportlich erfolgreich gemacht, sondern die Denkweise im Land verändert.

Bevor der Deutsche 2022 das Teamchef-Amt übernahm, regierte Kleinrederei und Ausredenkultur im ÖFB. 2022 verpasste Österreich - trotz ähnlich starker Spieler - die WM noch hinter Dänemark, Schottland und Israel. Österreich besitze zu wenige Weltklassespieler, erklärte ÖFB-Sportchef Peter Schöttel. Und auch ein neuer Teamchef könne nur wenig bewirken, da die Lehrgänge zu kurz seien. Es gab Versagen, keine Vision.

Dazu dominierten in den Medien vor allem Streitereien unter den Funktionären. Kein Erfolg, aber viel Erregung. Seit Rangnick das Nationalteam trainiert, wird es weltweit ernstgenommen. Während der EM 2024 erhob der renommierte deutsche Spiegel die Österreicher zu einem Geheimfavoriten auf den Titel.

Und vor der WM erklärte Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus, dass er das ÖFB-Team unter den besten acht Teams weltweit sehe. Österreichs Fußballer spielen nun weltgewandt, offensiv, mutig. Rangnick strotzt vor Selbstbewusstsein - und das färbt aufs einst duckmäuserische Land ab. Aber was wäre, wie von manchem Kommentator befürchtet, würde Rangnick mit Österreich bei der WM früh scheitern: Hätte der ÖFB dann einen Fehler gemacht mit der vorzeitigen und kostspieligen Verlängerung?

Auch das ist schnell zu entkräften. Denn ein frühes WM-Aus ist trotz aller Euphorie gar nicht unwahrscheinlich und kaum vom Teamchef zu beeinflussen. Hans Krankl erklärte zwar zuletzt die WM-Vorrundengruppe mit Weltmeister Argentinien, Algerien (Marktwert: 260 Millionen Euro) und Jordanien zu einer der leichtesten, die es gibt, doch nach dem Datenanalysten Opta ist das Los vielmehr eines der schwierigsten bei der WM





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