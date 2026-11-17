Das Länderspiel zwischen Österreich und Israel endete 1:1 in Debrecen. Sascha Kalajdzic erzielte den Ausgleich für den ÖFB, während das Team weiterhin in der Nations League erfolgreich ist.

Das Länderspiel zwischen der österreichischen Nationalmannschaft und Israel endete am Spieltag in Debrecen unentschieden. Der ÖFB dankte einem Treffer von Sascha Kalajdzic für seinen achten Treffer im Teamdress, nachdem Dor Peretz Israel vor der Pause bereits in Führung gebracht hatte. Das Resultat sicherte Österreich den Gruppensieg und den direkten Aufstieg in die A-Liga der UEFA Nations League für die Spielzeit 2028.

Details zum Spielverlauf in Ungarn

Die Partie fand im Ausweichstadion in Debrecen statt, wo nur rund 400 Zuschauer anwesend waren. In der 36. Minute verwandelte Dor Peretz einen Seitfallzieher zum 1:0 für Israel. ÖFB-Trainer Ralf Rangnick reagierte auf die schwache erste Halbzeit mit einer umfassenden Rotation und brachte mehrere neue Akteure ins Spiel. Nach dem 1:1-Ausgleich durch Kalajdzic in der 63. Minute konnte Österreich das Spiel nicht mehr drehen.

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Taktische Rotation und Debütanten

Rangnick setzte auf acht Neulinge in der Startelf, um das Aufgebot zu testen. Dazu gehörten auch die Debütanten Luca Weinhandl und Lukas Jungwirth. Weinhandl ist mit 17 Jahren, zehn Monaten und sechs Tagen der viertjüngste Debütant seit 1945. Von der alten Elf blieben nur Konrad Laimer, Nicolas Seiwald und Philipp Mwene an Bord. Zwölf Ausfälle erschwerten die Personalsituation für den ÖFB erheblich.

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Auswirkungen für die Nations League

Der Unentschieden-Aus reichte für Österreich, um als Gruppensieger der B3 zu enden. Mit zwölf Punkten aus sechs Spielen bleibt das Team ungeschlagen, wobei drei Heimsiege und drei Remis verbucht wurden. Parallel dazu gewann Irland gegen Kosovo mit 3:0 und sicherte sich den zweiten Platz sowie die Chance auf ein Play-off um den Aufstieg.