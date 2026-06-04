ÖFB-Tross reist in die USA für die WM

Der ÖFB-Tross reist in die USA, um die WM zu spielen. Das Team wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßt und er wünschte ihnen Glück.

Der ÖFB -Tross reist in die USA , um die WM zu spielen. Das Team wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßt, der den Kapitän David Alaba einen Glücksbringer überreichte.

Van der Bellen wünschte dem Team Glück und motivierte sie, das Spiel mit Fassung und Freude zu tragen. Auch Christoph Baumgartner, der verletzt ist, wurde nicht vergessen. Das Team versprach ihm, dass ganz Österreich ihn trösten wird und dass er noch weitere Möglichkeiten bekommen wird. Die Flugzeit nach Los Angeles beträgt zwölf Stunden und zehn Minuten und die Ankunft ist gegen 22 Uhr unserer Zeit geplant. Vor Ort ist es dann 13:05 Uhr





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