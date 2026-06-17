ÖFB-Teamchef Rangnick setzt imWM-Auftakt auf Alaba, Arnautovic auf der Bank

Österreich startet mit dem Spiel gegen Jordanien in die WM. Teamchef Ralf Rangnick hat seine Startelf festgelegt. David Alaba steht in der Anfangself, Marko Arnautovic muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Das Spiel findet in San Francisco statt und beginnt um 6 Uhr.

Ralf Rangnick hat sich festgelegt: Zum Auftakt setzt der ÖFB -Teamchef auf David Alaba , lässt Marko Arnautovic gegen Jordanien aber auf der Bank. Um 6 Uhr startet Österreich s WM-Abenteuer in San Francisco mit dem Hit gegen Jordanien .

Teamchef Ralf Rangnick schickt seine Elf ins Rennen. Dabei bleiben große Überraschungen aus. Das bedeutet, dass die DJ Digitale Medien GmbH den Nutzer regelmäßig per E-Mail über Sport-News sowie über neue redaktionelle Inhalte und Dienstleistungen informieren kann und hierfür die angegebenen Daten, die IP-Adresse und Daten über die Nutzung des Newsletters verarbeitet. Die Einwilligung umfasst gemäß Art 49 Abs 1 lit a DSGVO auch Übermittlungen an Empfänger in Drittstaaten ohne angemessenes Datenschutzniveau, wie insbesondere die USA.

Dort besteht das Risiko, dass die derart übermittelten Daten dem Zugriff durch Behörden in diesen Drittstaaten zu Kontroll- und Überwachungszwecken unterliegen und dagegen keine wirksamen Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, zum Beispiel indem man sich vom Newsletter abmeldet. Weitere Informationen, wie zur Speicherdauer und zu den Rechten, finden sich in der Datenschutzerklärung





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ÖFB Ralf Rangnick David Alaba Marko Arnautovic WM Österreich Jordanien San Francisco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Ich glaube nicht...': Rangnick überrascht mit AussageVor dem Duell gegen Jordanien stellen sich Ralf Rangnick und David Alaba den Fragen der Journalisten.

Read more »

„Geisteskrank“: Alaba erklärt Sager über RangnickDie Freude über die Vertragsverlängerung von Teamchef Ralf Rangnick ist bei David Alaba groß. „Geisteskrank“, hatte der ÖFB-Star vor wenigen Tagen in ...

Read more »

'Geisteskrank': Alaba spricht über Teamchef RangnickÖFB-Teamchef Ralf Rangnick verlängert Vertrag – David Alaba lobt Kontinuität und sieht große Chancen für Österreichs Fußball bei der WM.

Read more »

Nach nur einem WM-Spiel: Herve Renard wird Teamchef TunesiensCoach Herve Renard soll die Fußball-WM für Tunesien retten.

Read more »