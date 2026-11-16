Ralf Rangnick setzt beim Nations-League-Spiel gegen Israel auf frische Kräfte. LASK-Torhüter Lukas Jungwirth und Sturm-Stürmer Luca Weinhandl debütieren im Nationalteam.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick kündigt für das abschließende Spiel der Nations League gegen Israel eine umfassende Rotation der Squad-Liste an. Das Duell findet am Dienstagabend um 20.45 Uhr in der ungarischen Stadt Debrecen statt und bietet gleich mehreren Nachwuchsspielern die seltene Chance, ihre Fähigkeiten auf internationaler Ebene zu beweisen.

Debütante Jungwirth und Weinhandl stehen bereit

Lukas Jungwirth vom LASK übernimmt erstmals die Verantwortung zwischen den Pfosten. Der Torhüter war ursprünglich für sein Nationaldebüt im Oktober gegen den Kosovo vorgesehen, musste jedoch zugunsten eines wichtigen U21-EM-Qualifikationsspiels zurücksteigen. Rangnick bewertet den bevorstehenden Einsatz als absolut verdient.

Also read Rangnick setzt im ÖFB-Geisterspiel auf neue Gesichter

Ebenfalls mit seinem ersten Aufeintritt im ÖFB-Trikot darf sich der siebzehnjährige Sturm-Stürmer Luca Weinhandl schmücken. Der Vize-Weltmeister der U17-Altersklasse hat den Teamchef durch seine Leistungen bereits stark überzeugt. Rangnick lobt das außergewöhnliche Talent des Jugendlichen, das er selbst in diesem Alter selten gesehen habe.

Ein drittes junger Talent, der in Stuttgart spielende Yanik Spalt, wird voraussichtlich als Einwechselspieler seinen ersten Einsatz für die Nationalmannschaft erhalten. Diese personellen Änderungen sind möglich, da das Team nach dem Sieg mit 1:0 gegen Irland in Liga A aufgestiegen ist und nun ohne großen Druck in das letzte Länderspiel des Jahres geht.

Advertisement

Verletzungen bei Demir und Ausfall von Schmid

Trotz der rotierenden Aufstellung fehlen einige etablierte Akteure aufgrund von Verletzungen und persönlichen Gründen. Der Rapid-Star Yusuf Demir fällt nach einem Schlag ins Knie während des Trainings aus. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass keine schwerwiegende Verletzung vorliegt. Ob er bereits am kommenden Samstag wieder für Rapid auflaufen kann, bleibt ungewiss.

Auch Romano Schmid steht für das Spiel in Debrecen nicht zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler muss aus persönlichen Gründen pausieren, was den Kader weiter reduziert. Die Abwesenheit dieser beiden Spieler zwingt Rangnick dazu, vollständig auf seine jungen Talente zu setzen, die nun ihre große Chance erhalten, sich für die Zukunft zu empfehlen.

Rangnick kritisiert Rasenqualität in Linz

Neben den personellen Umwälzungen sorgte der 68-jährige Trainer für Aufmerksamkeit, indem er den Zustand des Rasens in Linz öffentlich kritisierte. Er betonte, dass die Platzbeschaffenheit für die Spieler des LASK nachteilig war, obwohl die Atmosphäre im Stadion hervorragend gewesen sei. Diese Kritik unterstreicht seinen Anspruch an hohe Spielbedingungen.

In Debrecen erwartet die Elf hingegen ein Spielfeld in Topzustand. Allerdings muss sich das Team auf eine Geisterspielatmosphäre ohne Zuschauer einstellen. Trotz der zahlreichen Rotationen bleibt Rangnick an seinem bewährten 4-2-3-1-System fest, um den jungen Spielern eine sichere Struktur zu bieten.

Advertisement

Ausblick auf das letzte Spiel des Jahres

Das Match gegen Israel dient als perfektes Sprungbrett für die Nachwuchshoffnungen. Die Kombination aus erfahrenem Trainerwissen und der Möglichkeit für die Jugendlichen, sich auf internationaler Bühne zu profilieren, macht dieses Spiel zu einem besonderen Highlight. Die Spieler haben nun die Chance, ihre Talente unter Beweis zu stellen und Vertrauen für zukünftige Einsätze zu sammeln.