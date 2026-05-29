ÖFB-Team vor historischer WM-Chance: Bundesliga-Trainer erwarten Viertelfinale

Eine Umfrage unter zwölf Bundesliga-Trainern zeigt großes Vertrauen in das österreichische Nationalteam für die WM in Nordamerika. Das ÖFB-Team wird als das stärkste seit Jahrzehnten gesehen. Das Überstehen der Gruppenphase gilt als sicher, das Viertelfinale wird für möglich gehalten.

Österreichs Nationalmannschaft startet am 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada in die Weltmeisterschaft. Zwölf Trainer der österreichischen Fußball-Bundesliga zeigen sich in einer APA-Umfrage überzeugt von den Chancen des ÖFB -Teams.

Keiner der Befragten zweifelt am Überstehen der Gruppenphase. Viele halten sogar den Einzug ins Viertelfinale für realistisch. Das Team um David Alaba wird als eines der besten österreichischen Teams der Geschichte eingeschätzt. Entscheidend sei ein guter Turnierstart und der damit verbundene Flow.

Als größte Hürde könnten schwere K.o. -Gegner wie Spanien im Achtelfinale lauern. Das Erreichen des Viertelfinales wäre ein historischer Erfolg, da Österreich zuletzt 1998 die K.o. -Runde erreichte.

Die positive Einschätzung basiert auf der hohen Qualität des Kaders, der viele Spieler bei Top-Klubs in europäischen Ligen stellt, dem starken Teamgeist und der klaren Spielphilosophie unter Ralf Rangnick. Letztlich wird der Erfolg vom richtigen Turnierverlauf und der Leistung in den entscheidenden Momenten abhängen





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Österreich Nationalmannschaft WM 2026 ÖFB Ralf Rangnick David Alaba Bundesliga Trainer Viertelfinale WM-Qualifikation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Ex-ÖFB-Stürmer beendet seine KarriereMarco Djuricin Karriereende: Ex-ÖFB-Stürmer beendet mit 33 Jahren seine Laufbahn. Emotionaler Abschied nach 16 Profijahren in sieben Ländern.

Read more »

„Danke Fußball!“ Ex-ÖFB-Teamspieler hört aufEin heimischer Fußball-Profi sagt Servus! Marco Djuricin hat seine aktive Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Der frühere ÖFB-Teamspieler ...

Read more »

ÖFB-Team trifft sich im neuen ÖFB-CampusDas ÖFB-Team ist im neuen ÖFB-Campus in Wien-Aspern eingerückt. Stürmer Michael Gregoritsch hatte besondere Tasche mitgenommen. Das Team wird ab sofort in der Bundeshauptstadt geschwitzt, taktiert und der ganz große Traum geformt.

Read more »

Zieht es ÖFB-Star Kalajdzic in die deutsche Bundesliga?Sasa Kalajdzic: Bundesliga-Transfer im Fokus. Schalke 04 zeigt Interesse am ÖFB-Stürmer, Entscheidung nach WM offen. Aktuelle Entwicklungen.

Read more »