ÖFB-Team trifft sich im neuen ÖFB-Campus

Das ÖFB-Team ist im neuen ÖFB-Campus in Wien-Aspern eingerückt. Stürmer Michael Gregoritsch hatte besondere Tasche mitgenommen. Das Team wird ab sofort in der Bundeshauptstadt geschwitzt, taktiert und der ganz große Traum geformt.

Das ÖFB-Team trifft sich zum ersten Mal am neugebauten ÖFB-Campus. Stürmer Michael Gregoritsch hatte besondere Tasche mitgenommen. Jetzt wird es ernst für Österreichs Fußball -Helden! Heute sind David Alaba und die ÖFB-Stars offiziell im hochmodernen ÖFB-Campus in Wien-Aspern (Seestadt) eingerückt.

In der Bundeshauptstadt wird ab sofort geschwitzt, taktiert und der ganz große Traum geformt: Die Sensation bei der anstehenden FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko! Beim Check-in stahl Michael Gregoritsch allen die Show: Unser Team-Star rückte mit seinem Golf-Schlägern ein. Und die Euphorie im Land kennt schon am Tag eins keine Grenzen mehr: Am morgigen Donnerstag steht umgehend das erste Training auf dem Programm - und dieses ist mit 1.500 Fans restlos ausverkauft!

Die Anhänger brennen darauf, Rangnicks Burschen vor dem Abflug über den großen Teich noch einmal ganz nah zu sein und anzufeuern. Vor der ÖFB-Tross endgültig abhebt, wartet auf die rot-weiß-roten Kicker aber noch ein echter Härtetest vor heimischer Kulisse. Am kommenden Montag, dem 1. Juni um 20:45 Uhr, steigt das von Raiffeisen präsentierte finale Heimspiel gegen Tunesien im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Die Ticket-Nachfrage ist gigantisch: Rund 20.000 Karten wurden bereits abgesetzt! Wer das Team auf dem Weg zur historischen Endrunde noch einmal lautstark im Stadion unterstützen will, muss sich beeilen - Resttickets sind noch unter www.oefb.at/tickets erhältlich





oe24at / 🏆 3. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ÖFB-Team ÖFB-Campus FIFA WM 2026 Fußball David Alaba Michael Gregoritsch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Umfrage: Jeder Neunte glaubt an Titel für ÖFB-TeamDas Interesse an der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko mit dem ÖFB-Team ist in Österreich laut einer repräsentativen Umfrage des ...

Read more »

Vienna Pride 2026: Das ist das Programm!Die Vienna Pride findet heuer von 29. Mai bis 14. Juni statt - mit der allseits beliebten Regenbogenparade als großes Finale.

Read more »

Mega-Programm im Juli - Das bringt das Donauinselfest 2026Mega-Programm im Juli - Das bringt das Donauinselfest 2026

Read more »

200 Jahre Fotografie: Wie das Medium das Sehen revolutionierteMit dem ersten Bild änderte sich der Blick auf die Dinge: In einem Arbeitszimmer in Frankreich wurde vor 200 Jahren die Fotografie geboren. Das Lentos blickt zum Geburtstag zurück und auf ihren...

Read more »