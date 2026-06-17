ÖFB-Team startet mit Favoritenrolle in WM-Qualifikation gegen Jordanien

Das österreichische Nationalteam beginnt in San Francisco sein erstes Gruppenspiel der WM-Qualifikation 2026 gegen Jordanien. Die Fans sorgen bereits für eine starke Unterstützung, während die Mannschaft als Favorit in die Partie geht. Marko Arnautović sitzt zunächst auf der Bank.

Das österreichische Nationalteam, das ÖFB -Team, hat sich in San Francisco für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vorbereitet und trifft in seinem ersten Gruppenspiel auf Jordanien . Das Spiel, das in den frühen Morgenstunden Ortszeit stattfindet, wird als richtungsweisend für die weitere WM- Qualifikation angesehen.

Die österreichischen Fans sind bereits in der kalifornischen Metropole eingetroffen und sorgen mit einem lauten Fan-Marsch für eine eindrucksvolle Präsenz, die die lokale Bevölkerung beeindruckt. Im Stadion zeigen die rot-weiß-roten Schlachtenbummler mit ihren lautstarken Gesängen eine klare Unterstützung für ihr Team. Österreich geht als klarer Favorit in die Partie gegen Jordanien. In der Aufstellung wird erwartet, dass Stürmer Marko Arnautović zunächst auf der Bank Platz nimmt und nicht in der Startelf steht.

Das Team hat bereits das Spielfeld betreten und absolviert die letzten Vorbereitungen. Das Spiel ist ein wichtiger Schritt für die österreichische Mannschaft, um die Grundlage für eine erfolgreiche Teilnahme an der WM 2026 zu legen. Die Partie wird live übertragen und verfolgt





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