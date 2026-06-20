ÖFB-Team: Posch trainiert mit Gesichtsmaske vor Argentinien-Spiel

Der österreichische Fußballnationalspieler, der im Spiel gegen Jordanien einen Kieferbruch erlitt, hat eine spezielle Gesichtsmaske erhalten und konnte bereits mit ihr trainieren. Das Team bereitet sich früh auf die frühe Anstoßzeit gegen Argentinien vor und reist nach Texas.

Der österreichische Teamspieler hat seine spezialangefertigte Gesichtsmaske erhalten. Der Rechtsverteidiger war im ersten WM-Spiel gegen Jordanien nach einem Zusammenstoß mit dem Gegenspieler Odeh Fakhoury in der Schlussphase mit einem Kieferbruch vom Platz gegangen.

Eine Operation war nicht erforderlich, aber am Donnerstag wurde sein Gesicht in Los Angeles vermessen, um in Phoenix, Arizona, eine individuelle Maske anzufertigen. Diese wurde rechtzeitig zum Teamtransport geliefert. Bereits am Samstag trainierte der 29-Jährige mit der neuen Maske. Ob er die Trainingseinheit vollständig absolvieren konnte, ist jedoch nicht bekannt.

Bei der letzten Trainingseinheit im Harder Stadium der Universität von Santa Barbara vor der Abreise nach Texas waren nur für kurze Zeit Zuschauer zugelassen. Die Einheit war ungewöhnlich früh auf 9.30 Uhr angesetzt, um die frühe Anstoßzeit des WM-Spiels gegen Argentinien am Montag zu simulieren. In Dallas wird das Spiel um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also 12 Uhr Ortszeit, angepfiffen. Das entspricht 10 Uhr vormittags in Santa Barbara, wo das österreichische Team sein WM-Camp hat.

Die frühe Trainingseinheit sollte den Spielern helfen, sich an diesen Zeitplan zu gewöhnen. Star Stürmer Marko Arnautovic hatte bereits erklärt, dass er kein Frühaufsteher sei. Nach dem Training ging es schnell weiter. Um 12.46 Uhr startete die ÖFB-Chartermaschine vom Regionalflughafen in Santa Barbara, nur wenige Minuten vom Teamcamp entfernt, in Richtung Texas.

Der Flug nach Dallas dauerte etwa dreieinhalb Stunden, die Landung erfolgte um 18.14 Uhr Ortszeit. Am Sonntag stand dann eine Trainingseinheit auf dem Gelände der Southern Methodist University in Dallas auf dem Programm, um sich an das texanische Klima zu gewöhnen. Die Einheit war für 11 Uhr vormittags angesetzt





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