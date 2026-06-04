ÖFB-Team hebt nach Los Angeles ab: Christoph Baumgartner fällt monatelang aus

Das ÖFB-Team startet in die Weltmeisterschaft ohne Christoph Baumgartner, der sich bei einem Spiel gegen Tunesien verletzt hat. Der 26-Jährige wird monatelang ausfallen und eventuell auch die Spiele in der Nations League Ende September verpassen.

Unser ÖFB -Team hebt heute Vormittag nach Los Angeles ab. Vor dem WM-Auftakt gibt es noch das ein oder andere Fragezeichen. Vor dem Abflug gibt es die offizielle Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Vizekanzler und Sport minister Andreas Babler sowie Sport staats-Sekretärin Michaela Schmidt.

Eine Mission, die ohne Christoph Baumgartner über die Bühne geht. Der 26-Jährige hatte sich Montag beim Aufwärmen für das Spiel gegen Tunesien am rechten Oberschenkel verletzt, unterzog sich gestern bei einem Spezialisten in Turku (Finnland) einer Operation.

"Baumi" wird monatelang ausfallen, eventuell auch die Spiele in der Nations League Ende September verpassen. Teamchef Ralf Rangnick verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung: "Aufgrund der Größe des Kaders ist der Trainingsbetrieb bestens gewährleistet.

" Bis einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel am 17. Juni gegen Jordanien kann Rangnick noch handeln - vorerst umfasst der Kader 25 Mann. Darunter Patrick Wimmer, der in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag signierte. Während bezüglich der möglichen Vertrags-Verlängerung des Teamchefs seitens des ÖFB alle Weichen gestellt wurden: "Der Ball liegt bei Rangnick.

Er braucht Zeit und das ist in Ordnung", so ÖFB-Boss Josef Pröll. Die Frage nach dem WM-Einsergoalie scheint schon vor dem Abflug geklärt.

"Alexander Schlager hat es richtig gut gemacht. Man kann davon ausgehen, dass er gegen Jordanien im Tor stehen wird, wenn nichts Außergewöhnliches passiert und alle gesund bleiben", erklärte Rangnick. Ansonsten ist nach der Tunesien-Partie, die am Montag mit 1:0 gewonnen werden konnte, noch einiges offen, wie der Deutsche verdeutlichte. Der Kampf um die Startplätze am 17.

Juni (6 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Santa Clara gegen Jordanien erhielt eine neue Dynamik, entschieden wird er in den Trainingseinheiten in Goleta bei Santa Barbara. Das WM-Abenteuer kann beginnen





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