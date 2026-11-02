ÖFB sucht Sportdirektor: Peter Stöger steigt aus, Suche läuft weiter

Der ÖFB ist auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Peter Stöger hat seine Kandidatur ausgeschlossen. Die Suche nach Peter Schöttels Nachfolger soll bis Jahresende abgeschlossen werden.

Der Österreichische Fußball-Bund befindet sich weiterhin in der Phase der intensivsten Suche nach einem qualifizierten Nachfolger für die Position des Sportdirektors. Dieses vakante Führungsposten wird als entscheidend für die künftige strategische Ausrichtung des Verbandes angesehen. Die Bewerbungsfrist für die interessierten Kandidaten endete vor mehr als einer Woche, woraufhin der Verband den Prozess offiziell in die nächste Phase überführt hat. Die interne Einigung und finale Auswahl sollen in den kommenden Wochen getroffen werden.

Kandidatur Peter Stöger ausgeschlossen

Der ORF-Experte Peter Stöger hat eindeutig klargestellt, dass er nicht der gesuchte Nachfolger sein wird. Er teilte am Montag mit, dass er keine Bewerbung abgegeben hat. Obwohl gute persönliche Beziehungen zu den Verantwortlichen bestehen, bleibt Stöger ein externer Beobachter und Kommentator. Diese klare Absage entlastet die Personalberater, da einer der prominentesten Namen aus der Diskussion entfernt ist. Der Sportdirektor muss jedoch nicht zwingend aus dem Trainerumfeld kommen, wie frühere Vergleiche nahelegten.

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Strategischer Neustart nach Schöttel

Die Vakanz entstand, als sich der Verband im September nach rund neun Jahren Zusammenarbeit von Peter Schöttel trennte. Diese Entscheidung kam für viele Beobachter überraschend schnell. Der Verband begründete den Abschied mit unterschiedlichen Vorstellungen hinsichtlich der künftigen strategischen Ausrichtung und der konkreten Ausgestaltung der Position. Seitdem läuft die Suche systematisch, wobei der Verband auf externe Unterstützung zurückgreift. Das Consulting-Unternehmen Ernst & Young unterstützt die Verantwortlichen bei der Sichtung und Bewertung der Bewerberprofile.

Positionen von Pröll und Neuhold

Josef Pröll, der Aufsichtsratschef des ÖFB, möchte spätestens bis Jahresende den neuen Nachfolger für Peter Schöttel offiziell vorstellen. Geschäftsführer Bernhard Neuhold ist ebenfalls eng in die Entscheidungsfindung eingebunden. Pröll steht unter Zeitdruck, eine Lösung zu finden, die den Verband nachhaltig stärkt. Die Verantwortlichen betonen, dass eine bestmögliche Besetzung in jeder Hinsicht das oberste Ziel ist. Nur so könne der Verband insgesamt weiterkommen und professioneller aufgestellt werden.

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Herausforderungen für Teamchef Rangnick

Teamchef Ralf Rangnick hat sich bewusst aus dem direkten Sichtungs- und Entscheidungsprozess herausgehalten. Dennoch äußerte er sich zur Bedeutung der Stelle. Er verglich die Suche vor rund einem Monat mit der Suche nach einer "eierlegenden Wollmilchsau". Diese Metapher deutet darauf hin, dass der ÖFB einen Kandidaten mit extrem breiten und spezialisierten Kompetenzen sucht. Rangnick wünscht sich die bestmögliche Besetzung, da eine moderne Struktur den Spielern zugutekommen würde.

Weitere Kandidaten und nächste Schritte

Neben Peter Stöger sind weitere Namen in den Medien aufgetaucht. Als potenzielle Interessenten gelten Marc Janko, Stefan Maierhofer, Sebastian Prödl und Martin Scherb. Ralf Rangnick erwartet in den nächsten Wochen die Erstellung einer finalen Liste. Die Verantwortlichen um Pröll und Rangnick werden ihre Entscheidungen unter Berücksichtigung der Expertenmeinungen treffen. Der Prozess zielt auf eine transparente und fundierte Auswahl ab, die die Zukunft des österreichischen Fußballs sichert.