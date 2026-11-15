ÖFB steigt in Nations-League-Elite auf: Rangnick sieht Bestätigung trotz Alaba-Debatte

Der ÖFB sichert sich die Rückkehr in die A-Liga der Nations League. Ralf Rangnick lobt den Zusammenhalt, während die Zukunft von Kapitän David Alaba weiterhin ungewiss bleibt.

Das österreichische Nationalteam hat unter Trainer Ralf Rangnick den sicheren Aufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League vollzogen. Mit dem Gruppensieg steht fest, dass Österreich in der kommenden Austragung im Herbst 2028 wieder zur Elitegruppe der 18 besten europäischen Auswahlmannschaften gehören wird. Damit endet die Phase der Zuordnung in den unteren Ligen, die dem Team nach der Europameisterschaft 2024 auferlegt war. Die sportliche Bestätigung kommt jedoch nicht ohne wichtige Kontexte, da die Frage um Kapitän David Alaba weiterhin für Diskussionen sorgt und kein grundlegender Kaderumbruch stattgefunden hat.

Historischer Erfolg und Gruppen-Sieg

Die Nationalmannschaft erfüllte ihre vor der Herbstserie verkündete Mission trotz mangelnder spielerischer Glanzlichter. Im ausverkauften Stadion in Linz dominierte die Atmosphäre mehr als das taktische Spiel, doch das Ergebnis reichte für die Klasse. Vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Israel in Debrecen am Dienstag steht der Aufstieg fest. Trainer Ralf Rangnick betonte nach dem Sieg gegen Irland, dass man nun das nachgeholt habe, was eigentlich schon in der vorherigen Nations League hätte erreicht werden sollen. Für das Team ist dies ein wichtiger Schritt, um sich wieder ausschließlich mit den europäischen Top-Teams zu messen und vom Druck der unteren Liga zu entkommen.

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Der Erfolg dient als direkter Beweis dafür, dass Ralf Rangnick die Mannschaft weiterhin erreicht und richtig motivieren kann. Wäre Österreich der Favoritenrolle in einer Gruppe mit Irland, Kosovo und Israel nicht gerecht geworden, hätte sich die Stimmung im Lager sehr schnell wenden können. Stattdessen darf sich der deutsche Cheftrainer in seinem Wirken bestätigt fühlen. Rangnick bilanzierte positiv und hob den starken Zusammenhalt hervor, der bereits im letzten Lehrgang spürbar und greifbar gewesen sei. Diese mentale Stärke war entscheidend, um die Enttäuschung der vorherigen Jahre zu überwinden.

Enttäuschungen und der Weg zurück

Der Rückblick auf den Herbst 2024 zeigt deutlich, wie schwer die vorherigen Monate waren. Nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der Europameisterschaft in Deutschland gegen die Türkei hing das Team wochenlang in den Seilen. Obwohl Österreich bei der EM mit intensiver Spielweise als Geheimfavorit galten, wirkte der K.o. gegen die Türken nach. Die Nations League wurde zur ersten Bewährungsprobe, startete jedoch mit Schwierigkeiten. Ein 1:1 in Slowenien und eine 1:2-Niederlage in Norwegen gefährdeten die Teilnahme am Aufstiegsspiel. Auch das Heimspiel gegen Slowenien (1:1) sowie die Play-off-Niederlage gegen Serbien mit einem Gesamtergebnis von 1:3 waren Rückschläge, die niemand schönreden konnte.

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Eine weitere Zäsur bildete die Weltmeisterschaft im Sommer, die im Sechzehntelfinale mit einer 0:3-Niederlage gegen den späteren Weltmeister Spanien endete. Die Eindeutigkeit des Spiels sorgte für schmerzhafte Ratlosigkeit. Anders als 2024 fiel das Team diesmal jedoch nicht in ein komplettes Loch. Der Aufstieg in die A-Liga der Nations League erfolgte mit zwei Jahren Verspätung, aber mit klarer sportlicher Rechtfertigung. Die Mannschaft hat die Lehren gezogen und zeigt nun wieder die notwendige Konstanz, um auf höchstem Niveau bestehen zu können.

Frisches Blut und der Alaba-Kontext

Trotz des sportlichen Erfolgs bleibt die Struktur des Kaders weitgehend unverändert. Österreich zählte bei der Weltmeisterschaft zu den ältesten Teams der Konkurrenz. Viele Beobachter sahen darin zusammen mit unzureichenden Fitnesswerten einen Hauptgrund dafür, dass das Pressing in Nordamerika nicht mehr funktionierte. In der Nations League zeigte sich dies nur phasenweise wieder. Frisches Blut ließ Rangnick in den beiden Lehrgängen nach der WM nur vorsichtig einfließen. Erfreulich waren Einberufungen junger Talente wie Vasilije Markovic von Austria Wien und Luca Weinhandl von Sturm Graz.

Vasilije Markovic ist 18 Jahre alt und Luca Weinhandl 17 Jahre alt. Beide erhalten zunehmend Aufmerksamkeit, wobei Luca Weinhandl am Dienstag gegen Israel sehr gute Chancen auf sein ÖFB-Teamdebüt hat. Letztlich ist es jedoch nur die Light-Version eines Kaderumbruchs, die vorangetrieben wird. Der deutsche Trainer vertraut weiterhin seinem bewährten Kern. Gegen Irland stand mit Christoph Lang vom LASK nur ein Spieler in der Startelf, der sich nicht schon während oder vor der WM im Dunstkreis des ÖFB-Teams bewegte. Teamrückkehrer Raul Florucz wurde in der Schlussviertelstunde eingewechselt, was auf die vorsichtige Integration neuer Spieler hinweist.

Situation um Kapitän David Alaba

Österreich bestritt seine Nations-League-Spiele ohne seinen langjährigen Kapitän David Alaba. Nach der Weltmeisterschaft, die als große Bühne hätte dienen können, blieb der 34-Jährige wochenlang vereinlos. Während alle anderen Nationalteamspieler längst bei ihren Klubs schufteten, hielt er sich in Eigenregie fit. Erst Ende September vermeldete der Serie-A-Klub Udinese Calcio eine Einigung mit dem 117-fachen ÖFB-Teamspieler. Der Beweis, eine echte Verstärkung zu sein, ist Alaba in Udinese bisher jedoch schuldig geblieben.

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In 63 Einsatzminuten brachten mehr Fragen als Antworten. Eine Muskelverletzung in der rechten Wade zwingt den Routinier seit einem Monat zum Zusehen. Alaba möchte es 2027 wieder zurück ins Nationalteam schaffen. Unter Ralf Rangnick steht die Tür weiterhin offen. Der Teamchef hat speziell auf der Innenverteidiger-Position ausreichend jüngere Alternativen, was den Druck auf den Routinier erhöht. Die Frage nach der Zukunft bleibt somit offen, obwohl die sportliche Basis durch den Nations-League-Sieg stabilisiert wurde.