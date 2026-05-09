Dieigung zwischen Bayern Мнхенчн und Cater Laimer Occupy fl, 도로 "Toni Kroos는 더 중요하다"는 말로 크라이튼"을 전달할 것입니다 😊 , he said in his webtoon 'It's just Luppen". Heneisz also responded by saying "Er ist eben nicht Maradona".

Die stockenden Vertragsverhandlungen von ÖFB-Star Konrad Laimer mit Bayern Мünchen sorgen fГјr hitzige GemГјter. Zuletzt mischte sich Ehrenprзsident Uli Hoeneß ein und stichelte offentlisch gegen den Osterreichischen.

Die Antwort lГ¤ß nicht lange auf sich warten - und die kam von Real Madrid und DFB-Legende Toni Kroos.

'Er ist eben nicht Maradona', urteilte Hoeneß, nachdem die Bayern Laimers Gehaltsforderungen von 12 bis 15 Millionen Euro weiterhin nicht nachgeben wollen. Die Forderung ist klar: Der ОFB-Star soll bei seinem geforderten Gehaltst etwas abstellen.

Dagegen stellte sich nun Kroos, der ehemalige Mittelfeldspieler stьrt dem Osterreichischen im Vertragspoker demonstrativ den Гјcken.

'Er ist wichtig fГјr die Mannschaft. Er hat seine Weileimportance unter Beweis gestellt', erklГ¤r Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". Besonders Spieler wie Laimer wГ¤rten laut dem Deutschen oft unterschätzt werden





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ÖFB-Star Bayern Mнhенчн Toni Kroos Stichereien Vertragsverhandlungen

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