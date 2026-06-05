Peter Schöttel vom ÖFB spricht am Rande des Nationalmannschaftstrainings über die Gerüchte um Ralf Rangnick und ein mögliches Engagement beim AC Mailand. Der Sportdirektor betont, dass das Thema aktuell nicht im Fokus stehe und man sich auf das Training konzentriere. Rangnick hatte in Wien mit Milan-Verantwortlichen getroffen, eine Entscheidung steht noch aus.

Der ÖFB -Sportdirektor Peter Schöttel hat sich am Rande des ersten Trainings der österreichischen Nationalmannschaft in Santa Barbara zu den anhaltenden Spekulationen über die Zukunft von Teamchef Ralf Rangnick geäußert.

Angesprochen auf das Werben des AC Mailand um Rangnick sagte Schöttel: Das Thema sei es gar nicht. Er betonte, dass man sich derzeit nicht zu den Wechselspekulationen äußern möchte, da die Sachlage klar sei und man sich auf das Training konzentriere. Die Mannschaft sei guter Dinge und die Stimmung positiv. Rangnick hatte vergangene Woche in Wien mit AC-Milan-Eigentümer Gerry Cardinale und Klubberater Zlatan Ibrahimovic getroffen.

Beide Seiten blieben im Anschluss in Kontakt. Der 67-jährige Deutsche könnte als technischer Direktor die neue sportliche Leitfigur beim italienischen Traditionsklub werden. Trotz dieser Entwicklungen hat Rangnick bisher keinen Vertrag beim AC Milan unterzeichnet und seine Zukunft bleibt offen. Der ÖFB hofft weiterhin auf eine Verlängerung des Vertrags mit Rangnick, der seit 2022 das österreichische Nationalteam coacht.

Die Trainerfrage wird in Österreich mit großem Interesse verfolgt, da Rangnick als erfahrener und erfolgreicher Coach gilt, der das Team nachhaltig prägen soll. Die täglichen neuen Spekulationen sorgen für eine gewisse Unruhe, doch Schöttel versucht, die Situation zu beruhigen. Er erklärte, dass man die Gespräche mit Rangnick fortsetze und zuversichtlich sei, eine Lösung zu finden. Die Nationalmannschaft steht vor wichtigen Spielen in der Nations League und der Qualifikation für die Europameisterschaft, sodass Stabilität im Traineramt wichtig ist.

Rangnick selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Gerüchten geäußert, sondern konzentriert sich auf die Arbeit mit dem Team. Das erste Training in Santa Barbara verlief planmäßig und die Spieler zeigten sich motiviert. Die sportliche Leitung des ÖFB will nun die weitere Entwicklung abwarten, ohne sich von den Medienberichten beeinflussen zu lassen. Sollte Rangnick tatsächlich nach Mailand wechseln, müsste der ÖFB einen Nachfolger finden, was eine große Herausforderung darstellen würde.

Experten gehen davon aus, dass solche Spekulationen in der Welt des Fußballs alltäglich sind und erst mit einer offiziellen Verkündung abgeschlossen sind. Die Fans der Nationalmannschaft reagieren gespalten: Einige hoffen, dass Rangnick bleibt, andere können sich einen Wechsel vorstellen. Die Kronen Zeitung, aus der der ursprüngliche Bericht stammt, distanziert sich von den Nutzerkommentaren in ihrem Diskussionsforum und behält sich das Recht vor, anstößige Beiträge zu löschen. Die Redaktion betont, dass User-Beiträge nicht notwendig die Meinung des Betreibers wiedergeben.

In der Zwischenzeit bereitet sich die Nationalmannschaft auf das erste Testspiel vor, bei dem möglicherweise erste Rückschlüsse auf den Trainer und die Taktik gezogen werden können. Das Trainingslager in Kalifornien soll helfen, die Mannschaft zusammenzuschweißen und neue Spieler zu integrieren. Die sportlichen Ziele für die nächsten Monate sind klar: Die Nations League soll erfolgreich abgeschlossen und die EM-Qualifikation gesichert werden. Die Kontinuität im Coaching ist dabei ein wesentlicher Faktor.

Rangnick hat in seiner bisherigen Amtszeit einige Neuerungen eingeführt und die Mannschaft sportlich weiterentwickelt. Ein Abschied würde daher eine Lücke reißen. Die Zukunft wird zeigen, wie sich die Gespräche zwischen Rangnick und dem AC Milan sowie zwischen Rangnick und dem ÖFB entwickeln. Bis dahin ist die offizielle Position des Verbandes, dass man mit Rangnick plant und auf eine positive Entscheidung hofft.

Die Medien werden weiterhin über every new development berichten und die Stimmung in der Öffentlichkeit beeinflussen. Es bleibt spannend, ob der 67-jährige Trainer seine Karriere in Mailand fortsetzen oder in Wien eine neue Ära beginnen wird. Die Entscheidung wird weitreichende Konsequenzen für den österreichischen Fußball haben





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