ÖFB sichert Nations League-Aufstieg und zweistellige Millionen-Einnahmen

Der Österreichische Fußballbund gewinnt gegen Irland, steigt in die Nations League A auf und sichert sich netto zwei Millionen Euro Einnahmen. Josef Pröll kommentiert den Erfolg.

Die österreich ische Nationalmannschaft hat ihr wichtiges Spiel gegen Irland mit einem klaren 1:0 gewonnen. Dieser Erfolg bedeutet nicht nur den sportlichen Triumph im Duell mit den irischen Gegnern, sondern fixiert auch den Aufstieg in die höchste Spielklasse, die Gruppe A, der UEFA Nations League. Das Ergebnis ist ein klarer Beleg für die Leistungsfähigkeit der österreich ischen Elf unter der aktuellen Führung.

Der ÖFB-Verbandschef Josef Pröll zeigte sich nach der Partie äußerst zufrieden mit dem Ausgang des Matches. Für ihn steht jedoch nicht nur die sportliche Erfüllung im Vordergrund, sondern auch die finanzielle Seite des Erfolgs. Der Gewinn des Spiels hat unmittelbare Auswirkungen auf die Kassenlage des Verbandes und sichert ihm zusätzliche Mittel für die Zukunft.

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Finanzielle Gewinne durch Gruppenaufstieg

Pröll macht keine Hehl daraus, dass der Aufstieg in die prestigeträchtigere Liga auch monetär von großem Wert ist. Er erklärt, dass sich die Bemühungen für den Verband auszahlen werden. Konkret geht er von Nettoeinnahmen von zwei Millionen Euro aus, die über einen Zeitraum von zwei Jahren verfügbar sein werden. Diese Summe stellt eine erhebliche Bereicherung für die Haushaltsplanung des ÖFB dar.

Der Präsident betont ausdrücklich seine Stolz auf das erreichte Ergebnis. Er sieht die Organisation des Verbandes und die sportliche Strategie als erfolgreich an, die nun auch in konkreten finanziellen Vorteilen resultieren. Die beiden Millionen Euro werden es dem Verband ermöglichen, weitere Investitionen in den österreichischen Fußball zu tätigen und Projekte zu unterstützen.

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Neue Sportdirektor-Stelle in Planung

Neben den sportlichen und finanziellen Fragen steht auch die personelle Neujustierung im Fokus. Der ÖFB sucht derzeit einen neuen Sportdirektor, um die sportliche Leitung auf professioneller Ebene zu stärken. Pröll berichtet, dass sich knapp 30 Personen auf die vakante Position beworben haben. Die Auswahl wird sorgfältig nach betriebswirtschaftlichen Standards durchgeführt.

Die finale Entscheidung über den Nachfolger eines der bisherigen Amtsinhaber fällt laut Pröll bis Ende November. Der Verband ist bestrebt, den Prozess transparent und gründlich zu gestalten. Sollte bis dahin keine definitive Zusage erfolgen, muss die Entscheidung spätestens bis zum Ende des Jahres getroffen werden, um die Weichen für die kommende Ära korrekt zu stellen.

Abschiedsspiel für Rekordnationalspieler

Auch das Schicksal des zurückgetretenen Rekordspielers Marko Arnautovic wurde thematisiert. Arnautovic war nach der Weltmeisterschaft aus der Nationalmannschaft ausgetreten und hat seine Karriere auf internationaler Ebene zunächst beendet. Pröll bestätigt, dass ein Abschiedsspiel für den langjährigen Kapitän auf der Agenda steht.

Der Verband würdigt die unermesslichen Verdienste von Arnautovic für den österreichischen Fußball. Das geplante Ereignis wird im Jahr 2027 stattfinden. Dieser Termin ist strategisch so gewählt, dass er in die Phase der Qualifikation für die kommende Europameisterschaft fällt, was dem Abschiedsspiel zusätzliche Aufmerksamkeit und Relevanz verleiht.