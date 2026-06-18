ÖFB-Kicker Stefan Posch erlitt Kieferbruch, Operation nicht nötig

Stefan Posch, ein ÖFB-Kicker, hat während eines Spiels gegen Jordanien einen Kieferbruch erlitten. Eine Operation ist nach aktuellen Stand nicht notwendig, und er kann bereits gegen Argentinien einsatzbereit sein.

Die Diagnose ist da! ÖFB -Kicker Stefan Posch erlitt beim 3:1 gegen Jordanien einen Kieferbruch . Eine Operation ist nach aktuellen Stand nicht notwendig. Sogar ein Einsatz gegen Argentinien ist noch nicht ausgeschlossen.

Nach den angekündigten Untersuchungen herrscht nun Klarheit. Posch hat bei seinem Zusammenstoß mit Jordanien-Kicker Odeh Fakhoury einen Kieferbruch erlitten. Die Verletzung wurde nach einer durchgeführten CT-Untersuchung bestätigt. Eine Operation ist nach aktuellen Stand aber nicht notwendig.

Für den Teamspieler wird eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Heilungsverlauf unterstützen soll. Das befürchtete WM-Aus hat sich demnach aber glücklicherweise nicht bestätigt. Ob Posch im Kracher gegen Argentinien am Montag (ab 19 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibt aber abzuwarten





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