ÖFB: Keine Operation bei Stefan Posch - Spezialschiene für Heilung

Stefan Posch muss sich keiner Operation unterziehen. Der ÖFB plant eine Spezialschiene für den Verteidiger. Seine Verfügbarkeit für das Spiel gegen Argentinien bleibt ungewiss.

Der Österreichische Fußball-Bund ( ÖFB ) hat am Donnerstag aktuelle Informationen zum Gesundheitszustand von Stefan Posch gegeben. Der 29-jährige Rechtsverteidiger hat sich derzeit keine Operation erforderlich. Stattdessen wird für Posch eine spezielle Schiene angefertigt, die den Heilung sprozess unterstützen soll.

Ob Posch bereits im nächsten Gruppenspiel gegen Argentinien wieder einsatzbereit sein wird, ist noch unklar. Posch gilt als unumstrittener Stammspieler auf der rechten Abwehrseite. Sollte er ausfallen, stünden mit Konrad Laimer, Patrick Wimmer oder Phillipp Mwene mögliche Alternativen bereit. Laimer, der beim FC Bayern München häufig auf der rechten Seite spielt, wird als hochkarätige Option beschrieben.

Mwene, eigentlich ein Linksverteidiger, ist Rechtsfuß und könnte theoretisch auch rechts eingesetzt werden. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel betonte, dass Posch unbedingt spielen soll, da sein Ausfall die Mannschaft treffen würde. Assistenzcoach Stefan Oesen lobte Posch ebenfalls in hohen Tönen. Er wies darauf hin, dass selbst wenn Konrad Laimer, einer der besten Rechtsverteidiger der Welt, im Team ist, Posch dennoch auf dieser Position spielt - ein deutliches Zeichen für Poschs Qualitäten.

Gegen Jordanien habe Posch überragend agiert und gehöre zu den stabilsten Verteidigern im Kader, so Oesen. Posch und seine Mannschaftskollegen hatten am Donnerstag frei. Das nächste Training findet am Freitag in Santa Barbara statt. Nach der Einheit am Samstagnachmittag im Harder Stadium reist die ÖFB-Auswahl nach Dallas, wo das Spiel gegen Argentinien stattfindet





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