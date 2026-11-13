ÖFB-Kader: Ausfälle gegen Irland, Yanik Spalt nominiert

Ralf Rangnick muss auf Xaver Schlager und Alexander Prass verzichten. Yanik Spalt rückt nach. Details zum Nations-League-Spiel in Linz und Kaderaktualisierungen.

Österreich s Nationalteam unter der Leitung von Teamchef Ralf Rangnick steht kurz vor einem entscheidenden Kapitel in der Nations League. Das wichtige Heimduell gegen Irland am Samstag erfordert volle Konzentration auf das Raiffeisen Arena in Linz. Allerdings muss die Auswahlkraft zwei wichtige Leistungsträger vermissen. Xaver Schlager und Alexander Prass fallen aufgrund von Muskelverletzungen aus.

Verletzungsdetails und Kaderwechsel

Die Diagnose für beide Spieler ist eindeutig und betrifft unterschiedliche Körperseiten. Xaver Schlager leidet an Problemen am rechten Oberschenkel. Alexander Prass hingegen hat sich an der linken Seite verletzt. Diese Verletzungen sind ausschlaggebend dafür, dass beide Legionäre für das Spiel in Linz nicht zur Verfügung stehen. Rangnick muss somit ohne diese beiden etablierten Mittelfeldspieler auftreten.

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Der Trainerstab prüft derzeit, ob die beiden Akteure im weiteren Verlauf des Lehrgangs wieder einsatzfähig sein werden. Eine definitive Entscheidung über ihre Rückkehr zum Training steht noch aus. Die Verletztenbehandlung erfordert Geduld und genaue Abwägung durch die medizinische Abteilung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Eine kurzfristige Genesung ist nicht garantiert.

Youngster Yanik Spalt nachnominiert

Als direkte Reaktion auf die Ausfälle hat Ralf Rangnick mit Yanik Spalt ein junges Talent nachnominiert. Der erst 19-jährige Spieler wird aus dem U21-Nationalteam zur A-Mannschaft hochgezogen. Spalt stellt damit eine frische Option im Mittelfeld dar und erhält die seltene Chance, früh im Herrenbereich aufzusehen. Er gilt als vielversprechende Ergänzung für die letzten Spiele der Gruppenphase.

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Die Integration in den bestehenden Kader verläuft bereits jetzt. Yanik Spalt absolviert das Abschlusstraining am Freitag am ÖFB-Campus. Dort wird er mit seinen neuen Teamkollegen zusammenarbeiten, um sich auf die taktischen Anforderungen gegen die irische Auswahl vorzubereiten. Nach dem Training reist er gemeinsam mit der Mannschaft nach Linz, um am Samstag startbereit zu sein.

Hohes Einsatzpotenzial in Gruppen B3

Die Situation in der Tabelle ist eng und spannend für die österreichische Mannschaft. Nach vier Spielen führt Österreich die Gruppe B3 mit acht Punkten an. Der Vorsprung auf die Verfolger ist nicht groß. Hinter den ÖFB-Spielern lauern der Kosovo und Irland mit jeweils fünf Zählern. Israel liegt mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Nur ein Punkt Trennung trennt die Spitzenteams.

Für Österreich stehen in den kommenden Tagen viele Punkte auf dem Spiel. Das Team hat in den abschließenden beiden Nations-League-Partien die Chance, den Aufstieg in Liga A und damit in die höchste Spielklasse des Bewerbs zu schaffen. Dies wäre ein historischer Erfolg, der die Mannschaft in die Spielespitze der Nationen katapultieren würde. Die Motivation und der Druck sind entsprechend hoch.

Spielplan und Ausstrahlung der Partien

Die entscheidenden Spiele werden kurz aufeinander folgen und die Fitness der Kadermitglieder testen. Zunächst empfängt das ÖFB-Team am Samstag, dem 14. November, Irland in der Raiffeisen Arena in Linz. Der Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Die Übertragung des Spiels erfolgt live im Fernsehen. Das ORF 1 überträgt den Match im Fernsehen, sodass Fans die Partie zu Hause verfolgen können.

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Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Dienstag, dem 17. November, das Auswärtsspiel gegen Israel auf. Ein Sieg in beiden verbleibenden Partien hätte Österreich den Gruppensieg und damit den Aufstieg aus eigener Kraft fixiert. Die Vorbereitung auf die letzten beiden Spiele ist entscheidend für das Saisonziel. Die Mannschaft muss ihre Form im richtigen Moment abrufen, um die historische Marke zu erreichen.