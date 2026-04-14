ÖFB-Frauen unterliegen Deutschland deutlich: Achte Niederlage in Folge

Das österreichische Nationalteam der Frauen musste sich in der WM-Qualifikation Deutschland mit 1:5 geschlagen geben. Nach einer starken ersten Halbzeit brach die ÖFB-Auswahl ein und kassierte die achte Niederlage in Folge gegen die deutsche Mannschaft. Chiara D'Angelo gelang der Ehrentreffer.

Nach einer starken ersten Halbzeit, in der das österreichische Nationalteam durchaus Paroli bot, mussten sich die ÖFB -Frauen im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland letztlich deutlich geschlagen geben. Die Partie in Nürnberg endete mit einem 1:5, womit die Österreicherinnen ihre achte Niederlage in Folge gegen die deutsche Auswahl hinnehmen mussten. Die Hoffnung auf eine Trendwende, die nach den Niederlage n gegen Norwegen und Slowenien groß war, erfüllte sich somit nicht. Die deutsche Mannschaft, als Tabellenführer der Gruppe A4 angereist, zeigte ihre Klasse und nutzte die Fehler der österreichischen Defensive konsequent aus. Die ÖFB -Auswahl, die zur Halbzeit der Gruppenphase noch ohne Punkt dasteht, muss sich nun auf das Rückspiel konzentrieren, um mögliche Verbesserungen zu erzielen und wichtige Erfahrungen zu sammeln.

Das Spiel in Nürnberg begann für Österreich vielversprechend. Teamchef Alexander Schriebl hatte im Vergleich zur Niederlage in Slowenien einige taktische Änderungen vorgenommen, darunter der Einsatz von Claudia Wenger und Chiara D'Angelo in der Startelf. Die Österreicherinnen präsentierten sich in der Anfangsphase aggressiv und versuchten, die deutsche Offensive durch ein tiefes Verteidigen zu stoppen. Trotzdem gerieten sie durch einen Eckball und eine Unaufmerksamkeit in Rückstand. Nicole Anyomi brachte Deutschland in Führung. Österreichs Torfrau Mariella El Sherif verhinderte mit einigen wichtigen Paraden einen noch höheren Rückstand. Trotz der defensiven Ausrichtung und der guten ersten Halbzeit gelang es den ÖFB-Frauen nicht, die deutsche Dominanz zu brechen. In der Offensive fehlte es an Präzision und Durchschlagskraft, wodurch die wenigen Chancen ungenutzt blieben. Nach der Pause erhöhten Vivien Endemann, Sarah Puntigam (Eigentor), Jule Brand und Lea Schüller für Deutschland auf 5:0, ehe Chiara D'Angelo den Ehrentreffer für Österreich erzielte.

Die zweite Halbzeit offenbarte die spielerische Überlegenheit Deutschlands. Die deutsche Mannschaft nutzte die sich bietenden Räume und agierte deutlich zielstrebiger in der Offensive. Österreich hingegen fand kaum noch Zugriff auf das Spiel. Nach dem 0:5-Rückstand durch Eigentor, Brand und Schüller war die Partie entschieden. Die taktischen Umstellungen von Teamchef Schriebl, wie der Einsatz einer Fünferkette und die Betonung der Defensive, zeigten zwar in der ersten Halbzeit Wirkung, konnten aber die individuelle Klasse der deutschen Spielerinnen nicht dauerhaft stoppen. Die mangelnde Effizienz im Angriff und die Fehler in der Defensive führten letztendlich zu einer deutlichen Niederlage. Das Rückspiel in Ried bietet nun die Chance zur Wiedergutmachung und zur Verbesserung der spielerischen Leistung. Vor dem Rückspiel wird Sarah Zadrazil zur Fußballerin des Jahres 2025 ausgezeichnet, was dem Team hoffentlich zusätzlichen Ansporn gibt. Im Parallelspiel setzte sich Norwegen gegen Slowenien deutlich mit 5:0 durch, was die aktuelle Stärke der Gruppe unterstreicht. Die Analyse der Fehler und die Verbesserung der taktischen Ausrichtung sind nun die wichtigsten Aufgaben für das österreichische Team, um in den verbleibenden Spielen der Qualifikation erfolgreich zu sein.





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