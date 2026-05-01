ÖFB-Cupfinale: LASK und Altach kämpfen um Titel und internationale Startplätze

Am Freitagabend steht das ÖFB-Cupfinale zwischen dem LASK und dem SC Rheindorf Altach an. Der LASK gilt als Favorit, doch Altach könnte für eine Überraschung sorgen. Der Ausgang des Spiels hat direkte Auswirkungen auf die Verteilung der internationalen Startplätze in der kommenden Saison.

Am Freitagabend steht das ÖFB-Cupfinale zwischen dem LASK und dem SC Rheindorf Altach auf dem Programm. Die Partie im Klagenfurter Wörthersee Stadion verspricht Spannung, denn es geht nicht nur um den ersten Titelgewinn seit 1965 für den LASK , sondern auch um die Chance für Altach , einen historischen Erfolg zu feiern.

Der LASK gilt als klarer Favorit, da die Oberösterreicher nicht nur an der Tabellenspitze der Bundesliga stehen, sondern auch von Trainer Didi Kühbauer angeführt werden, der bereits 2025 mit dem SK Wolfsberg den Cup gewinnen konnte. Doch Altach hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass es keine leichte Aufgabe sein wird, die Vorarlberger zu besiegen.

Das Finale wird in ganz Österreich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, da der Ausgang des Spiels direkte Auswirkungen auf die Verteilung der internationalen Startplätze in der kommenden Saison hat. Der Meister der heimischen Bundesliga startet im Play-off des Meister-Wegs zur Champions League. Sollte der Titelträger diese Hürde nehmen, wäre die Königsklasse erreicht. Für den Vizemeister wird es jedoch schwieriger, denn dieser muss im Liga-Weg zur Eliteliga bereits in der zweiten Qualifikationsrunde einsteigen und damit drei Runden überstehen.

Der Cupsieger erhält einen Startplatz in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League. Sollte der LASK den Cup-Titel holen und gleichzeitig Meister oder Vizemeister werden, würden die Oberösterreicher in der Champions-League-Qualifikation an den Start gehen. In diesem Fall würde der Platz in der Europa-League-Qualifikation an den Liga-Dritten gehen. Zwei weitere Plätze in der Conference-League-Qualifikation, jeweils mit Einstieg in der zweiten Runde, würden an den Liga-Vierten sowie an den Sieger des Europacup-Play-offs der heimischen Liga gehen.

Dieses Play-off würde zunächst der Liga-Siebte gegen den Liga-Achten spielen, der Sieger aus diesem Duell dann gegen den Fünften der heimischen Meisterschaft. Der Liga-Sechste ist jedenfalls fix raus. Besonders komplex wird die Situation, wenn Altach als Mannschaft aus dem unteren Play-off den Cup-Titel gewinnen würde. Dann wäre der Platz in der Europa-League-Qualifikation den Vorarlbergern sicher, würde es oben ein Europacup-Ticket weniger geben.

In diesem Fall müsste der Liga-Vierte ins Europacup-Play-off, konkret würde der Siebte oder Achte, je nachdem, welchen Tabellenrang Altach dann final belegt, gegen den Fünften der heimischen Meisterschaft spielen, der Sieger aus diesem Duell dann gegen das viertplatzierte Team. Vierter und Fünfter sind aktuell die beiden Wiener Großklubs Rapid und Austria. Damit ist klar, dass die Mannschaften des oberen Play-offs dem LASK die Daumen drücken werden.

Mit dem Schlusspfiff am Freitagabend wird sich zeigen, welche Liga-Plätze für das internationale Geschäft reichen werden





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