ÖFB-Cup Viertelfinale: LASK empfängt Red Bull Salzburg im Schlager

LASK und Red Bull Salzburg treffen im ÖFB-Cup aufeinander. Die Auslosung des Viertelfinals ergab weitere spannende Begegnungen für den Pokalbewerb in Österreich.

Die Auslosung des Viertelfinals im österreichischen Fußball-Pokalbewerb hat am Sonntagabend in Wien für große Aufregung gesorgt. Der Titelverteidiger und aktuelle Meister LASK empfängt in Linz den Tabellenzweiten Red Bull Salzburg. Dieses Duell gilt als wahrer Schlager, zumal die Salzburger sich erst eine Woche zuvor in Linz mit einem klaren 3:1-Sieg durchgesetzt hatten. Das Spiel findet in den kommenden Wochen Mitte Februar statt.

LASK trifft auf Titelverteidiger Red Bull Salzburg

Das Spiel zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg wird am 9. bis 11. Februar ausgetragen. Die Termine liegen unmittelbar nach der ersten Bundesliga-Runde nach der Winterpause. Trainer Didi Kühbauer des LASK zeigte sich von der Mentalität seiner Truppe überzeugt und betonte, dass diese außergewöhnlich gewesen sei. Die Spannung vor dem Spiel ist entsprechend hoch, da der LASK als amtierender Meister unter Druck steht.

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Rapid Wien und SCR Altach im Duell der Gegner

Die Liga-Spitzenreiter Rapid Wien haben es im Cup zu Hause mit dem SCR Altach zu tun. Altach war der unterlegene Finalist der Vorsaison und stellt damit eine ernsthafte Herausforderung dar. Das Duell zwischen den Wienern und dem Aufsteiger aus Vorarlberg steht ebenfalls im Kalender. Für Rapid ist es eine Gelegenheit, sich nach der starken Ligaform auch im Pokal zu profilieren.

TSV Hartberg und Austria Lustenau kämpfen weiter

Der TSV Hartberg, der in der Bundesliga zur Halbzeit des Grunddurchganges den fünften Platz belegte, trifft auf Aufsteiger Austria Lustenau. Die Lustenauer hatten sich im Achtelfinale mit einem knappen 3:2-Sieg gegen Vizemeister Sturm Graz durchgesetzt. Dies unterstreicht die starke Verfassung des Teams, das nun eine weitere Hürde zu meistern hat. Das Spiel ist ebenfalls im Zeitraum vom 9. bis 11. Februar angesetzt.

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Hertha Wels gastiert bei WSG Tirol

Hertha Wels ist der einzige im Bewerb verbliebene Zweitligist und gastiert bei der WSG Tirol. Dies stellt eine besondere Herausforderung für das Team aus Wels dar, da es gegen einen Bundesligisten antreten muss. Die WSG Tirol wird den Aufsteiger als klare Favoritinnen in das Spiel schicken. Es bleibt abzuwarten, ob Hertha Wels die Überraschung gelingen kann.

Ausblick auf Halbfinale und Finale

Das Halbfinale des ÖFB-Cups ist für Anfang März angesetzt. Die Gewinner der Viertelfinalspiele werden sich dann um den Einzug ins Endspiel streiten. Das Endspiel wird erneut am 1. Mai in Klagenfurt ausgetragen. Diese Terminierung gibt den Teams genügend Zeit zur Regeneration und Vorbereitung auf die entscheidenden Partien. Die Fans können sich auf weitere spannende Spiele freuen.