ÖFB-Auswahl testet gegen Guatemala im Rose Bowl Stadium

Die österreichische Fußballnationalmannschaft absolviert ihre Generalprobe für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 im Rose Bowl Stadium gegen Guatemala. Das Spiel findet am 10. Juni statt und dient als wichtige Vorbereitung für das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA.

Die Generalprobe der österreich ischen Fußball nationalmannschaft für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 findet am 10. Juni um 21:00 Uhr Ortszeit (11. Juni, 6:00 Uhr MESZ) im Rose Bowl Stadium in Pasadena, nördlich von Los Angeles, statt. Dies gab der Österreich ische Fußball -Bund (ÖFB) am Dienstag bekannt.

Das Stadion, das 89.700 Zuschauern Platz bietet, war bereits 1994 Schauplatz des WM-Finales zwischen Brasilien und Italien, das die Brasilianer im Elfmeterschießen gewannen. Der Gegner in diesem Vorbereitungsspiel ist Guatemala, das sich nicht für die WM qualifiziert hat und in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 96 liegt, deutlich hinter Österreich, das aktuell auf Platz 24 rangiert.

In einem Freundschaftsspiel am 27. März in Genua erlebte Guatemala eine deutliche 0:7-Niederlage gegen Algerien, einen der Gruppengegner Österreichs bei der WM. Die guatemaltekische Mannschaft, die vom mexikanischen Trainer Luis Fernando Tena trainiert wird, verfügt nicht über absolute Stars, einige Spieler sind jedoch in der nordamerikanischen Profiliga MLS aktiv.

Das Freundschaftsspiel gegen Guatemala findet am Vortag des WM-Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika (11. Juni, 21:00 Uhr MESZ) statt, was für die mitteleuropäischen TV-Zuschauer bedeutet, dass es am selben Tag übertragen wird. Die österreichische Mannschaft wird mit dem Bus von ihrem WM-Quartier in Goleta bei Santa Barbara ins rund zwei Autostunden entfernte Pasadena reisen, wie der ÖFB mitteilte. Die Anreise nach Kalifornien erfolgt bereits sechs Tage vor dem Spiel, am 4. Juni, mit einem Flug von Wien.

Zuvor steht am 1. Juni im Ernst-Happel-Stadion in Wien ein weiteres Testspiel gegen WM-Teilnehmer Tunesien auf dem Programm. Nach diesem Spiel muss Teamchef Ralf Rangnick seinen endgültigen WM-Kader an die FIFA melden. Rangnick plant, seinen Kader bereits am 18. Mai bekanntzugeben. Sofern keine größeren gesundheitlichen Probleme auftreten, soll dieser Kader nicht nur für die am 27. Mai in Wien beginnende WM-Vorbereitung gelten, sondern auch bereits der Kader für das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA sein. Dies unterstreicht die Bedeutung des Vorbereitungsspiels gegen Guatemala als Generalprobe für das Turnier.

Das erste WM-Spiel nach 28 Jahren bestreitet Österreich am 16. Juni, ebenfalls um 21:00 Uhr Ortszeit (17. Juni, 6:00 Uhr MESZ) in Kalifornien. Der Spielort für das Duell mit dem WM-Debütanten Jordanien ist Santa Clara südlich von San Francisco. Die Wahl des Rose Bowl Stadium für die Generalprobe und die frühe Anreise nach Kalifornien unterstreichen die intensiven Vorbereitungen und die Bedeutung des Turniers für das österreichische Team.

Die Begegnung mit Guatemala dient als entscheidender Test, um die Mannschaft optimal auf die Herausforderungen bei der Weltmeisterschaft vorzubereiten. Die Konstellation, dass die Generalprobe und das erste WM-Spiel in Kalifornien stattfinden, ermöglicht dem Team eine Anpassung an die klimatischen Bedingungen und die Zeitverschiebung, was für das Erreichen der bestmöglichen Leistung von entscheidender Bedeutung ist. Die Bekanntgabe des Kaders bereits im Mai und die frühzeitige Festlegung auf die Spieler unterstreicht die langfristige Planung und das Ziel, bei der WM erfolgreich zu sein.





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