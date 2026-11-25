Die Oesterreichische Nationalbank warnt vor sinkendem Wohlstand durch Demografie. Wolf Heinrich Reuter nennt konkrete Zahlen und Maßnahmen zur Sicherung des BIP.

Der Wohlstand in Österreich befindet sich in einem langsamen Abschwung. Obwohl das Bruttoinlandsprodukt (BIP) weiterhin wächst, hat sich die Dynamik in den letzten Jahrzehnten spürbar verlangsamt. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat in einem neuen Policy Brief errechnet, dass das Land gegensteuern muss, um den Lebensstandard zu halten. Der demografische Wandel wirkt hier als direkter Bremsfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung.

Notwendigkeit doppelter Produktivität zur Stabilisierung

Um das reale BIP pro Kopf langfristig bei einem jährlichen Wachstum von rund einem Prozent zu stabilisieren, muss die Produktivitätsrate von aktuell 0,6 Prozent auf 1,1 Prozent ansteigen. Das entspricht einer nahezu vollständigen Verdopplung der bisherigen Steigerungsrate. Wolf Heinrich Reuter, der Chefökonom der OeNB, betonte bei einem Pressegespräch am Mittwoch, dass Österreich ohne diese signifikante Erhöhung nicht am bisherigen Wachstumskurs teilnehmen kann. Das aktuelle Niveau entspricht der langsamen Dynamik der vergangenen zehn Jahre und reicht für die Zukunft nicht mehr aus.

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Demografischer Druck reduziert Arbeitskräfteangebot

Die alternde Bevölkerung in Österreich schrumpft das verfügbare Arbeitsangebot und damit den direkten Beitrag zur Wirtschaftsleistung. Jeder Mensch, der früher oder in Rente geht, reduziert die Summe der geleisteten Arbeitsstunden im Land. Diese Entwicklung mindert den Anteil des Arbeitseinsatzes am Wohlstand pro Kopf. Da die Bevölkerung älter wird, fällt der Beitrag weniger Menschen auf die Schultern einer kleineren Erwerbsbevölkerung. Ohne politische Gegenmaßnahmen verschlechtert sich die Quote zwangsläufig.

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Politische Maßnahmen für höheres Pensionsalter gefordert

Reuter fordert politisch sehr ambitionierte Schritte, um den Arbeitseinsatz langfristig zu erhöhen. Dazu gehört die Anhebung des Pensionsantrittsalters um drei Jahre. Zusätzlich müsste die Erwerbsbeteiligung um 2,8 Prozentpunkte steigen. Auch ein Zuwachs der geleisteten Arbeitsstunden um 4,4 Prozent wird als notwendig erachtet. Wären diese Ziele bis 2070 erreicht, wäre das Arbeitskräfteangebot im Vergleich zu einem status-quo-Szenario deutlich höher. Diese Veränderungen sind jedoch nur durch entschlossene Gesetzesreformen möglich.

Wettbewerb und KI als neue Wachstumsmotoren

Neben der Arbeitskraft zählen strukturelle Reformen bei den Unternehmen zu den zentralen Hebeln. Der Wettbewerb muss intensiver gefördert werden, damit innovative Firmen schneller wachsen können. Gleichzeitig müssen weniger produktive Unternehmen einfacher aus dem Markt ausscheiden können. Die OeNB betont zudem die Wichtigkeit effizienterer Insolvenzverfahren und vereinfachter Unternehmensgründungen. Die Künstliche Intelligenz (KI) wird als möglicher Wachstumstreiber genannt, obwohl noch keine signifikanten gesamtwirtschaftlichen Effekte sichtbar sind. Sie bietet jedoch Potenzial zur Automatisierung von Routinetätigkeiten.