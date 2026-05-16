ÖEHV-Auswahl schlägt Großbritannien mit 5:2 und macht einen ersten großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Die ÖEHV-Auswahl hat am Samstag in Zürich die Briten mit 5:2 (3:2,2:0,0:0) geschlagen und einen ersten großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Sonntag (16.20 Uhr/live ORF 1) soll gegen Ungarn, den zweiten Konkurrenten um den Verbleib unter den besten 16 Nationen, der zweite wichtige Spiel sein.

Die ÖEHV-Auswahl hat am Samstag in Zürich die Briten mit 5:2 (3:2,2:0,0:0) geschlagen und einen ersten großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Sonntag (16.20 Uhr/live ORF 1) soll gegen Ungarn, den zweiten Konkurrenten um den Verbleib unter den besten 16 Nationen, der zweite wichtige Spiel sein.

Die Partie vor rund 8.000 Zuschauern begann nach dem Willen der Truppe von Teamchef Roger Bader. Benjamin Nissner brachte sein Team früh in Führung (3. ), Kapitän Peter Schneider schoss per Hüfte zum 2:0 ins Tor (6. ).

Als Paul Huber zum 3:0 abstaubte (10. ), schien die Partie klar für Rot-Weiß-Rot zu laufen. Doch der Spielfluss riss und mit einem Doppelpack innerhalb von 37 Sekunden kamen die Briten zurück. David Clements traf nach einem Pass von hinter dem Tor (16.

), DEL-Topscorer Liam Kirk nutzte eine Unordnung und bezwang Torhüter David Kickert zum Anschlusstreffer (17. ). Im Mitteldrittel bekamen die Österreicher wieder Kontrolle über das Spiel, und mit all seiner Kaltschnäuzigkeit schnürte Schneider seinen Doppelpack (27. ).

Der Flügel fuhr alleine auf das Tor, behielt die Ruhe und versenkte cool die Scheibe (27. ). Danach hatte auch die vierte Linie mit drei WM-Debütanten ihr Erfolgserlebnis. Leon Wallner war nach einem Wolf-Schuss zur Stelle und schob den Puck im zweiten Versuch über die Linie (34.

). Ein Nissner-Schuss landete noch an der Stange (40. ). Österreich ließ im Schlussdrittel keine Spannung mehr aufkommen, überstand auch zwei Unterzahl-Situationen und feierte erstmals seit einem 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Schweiz 2015 einen Sieg zum WM-Auftakt.

Schneider und Co. können damit bereits am ersten WM-Wochenende das erste Ziel erreichen und praktisch den Klassenerhalt fixieren. Mit einem weiteren Erfolg über Ungarn wäre das Ticket für die WM im nächsten Jahr in Deutschland so gut wie sicher, ehe es gegen die Top-Nationen geht





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ÖEHV-Auswahl Großbritannien Zürich Klassenerhalt WM-Debütanten WM-Auftakt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein Schritt nach vorne, aber noch viel zu tunSeit Mai 2023 bei der Kronen Zeitung in Salzburg als Sportredakteur tätig.

Read more »

Autofahrern: Stau auf A4 Richtung Flughafen SchwechatAutofahrer, die am Freitag von der Bundeshauptstadt aus zum Wiener Flughafen in Schwechat oder generell über die Ostautobahn (A4) Richtung Burgenland unterwegs sein wollen, müssen mehr Zeit einplanen. Seit den Morgenstunden kommt es nach einem Lkw-Unfall im Bereich Stadionbrücke zu massiven Problemen und Stau.

Read more »

Delta Goodrem stürmt nach Halbfinale Richtung SiegDelta Goodrem zündet den Turbo: Nach ihrem Halbfinal‑Höhenflug mischt die Australierin die ESC‑Wettquoten auf, während Finnland mit 43 Prozent ...

Read more »

Österreichische Eishockey-Nationalmannschaft startet erstmals seit elf Jahren in eine A-WM mit einem SiegDie ÖEHV-Auswahl hat am Samstag in Zürich einen Sieg gegen Großbritannien erzielt und einen ersten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Sonntag soll gegen Ungarn, den zweiten Konkurrenten um den Verbleib unter den besten 16 Nationen, der zweite Spieltag beginnen.

Read more »