Der OECD-Bericht offenbart hohe Gesundheitsausgaben in Österreich, niedrige Gesundheitskompetenz und Konsumprobleme bei Alkohol und Nikotin im Vergleich zu anderen EU-Ländern.

Der jährlich von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlichte Report "Gesundheit auf einen Blick" stellt Österreich s Gesundheitsversorgung in einen europäischen Kontext. Die aktuelle Analyse bestätigt, dass das österreich ische System trotz struktureller Intransparenz und langer Wartezeiten medizinisch auf höchstem Niveau operiert, jedoch finanziell deutlich über dem Durchschnitt liegt. Nur Deutschland übertrefft Österreich bei den Pro-Kopf-Ausgaben in diesem Bereich.

Ungenauigkeiten bei der Ärzte-Dichte

Die OECD-Studie gilt als eine der wenigen repräsentativen Quellen für vergleichende Schlüsse, ist jedoch in einigen Kategorien mit Unschärfen behaftet. Dies liegt daran, dass die Organisation auf die Selbstauskünfte der Mitgliedsstaaten angewiesen ist. Bei der Erhebung der Ärztedichte werden in Österreich beispielsweise Turnusärzte in Ausbildung sowie Mediziner über siebzig Jahre nicht immer statistisch erfasst. Zudem fehlt die Unterscheidung zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten, was in Österreich aufgrund der sehr hohen Teilzeitquote in diesem Berufszweig von großer Bedeutung ist. Auch die über dem Schnitt liegenden Zahlen bei CT- und MRT-Untersuchungen lassen sich nicht direkt vergleichen, da einige Länder nur Untersuchungen in Spitälern, nicht aber in Privatordnationen, melden.

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Hoher Alkoholkonsum und E-Zigaretten

Bei der Betrachtung von Gesundheitsrisiken durch Lebensstilfaktoren zeigt sich ein klares Bild. Mit jährlich mehr als elf Litern reinem Alkohol pro Person ab fünfzehn Jahren rangiert Österreich hinter Portugal und Lettland an dritter Stelle der Hochkonsumländer in der EU. Der europäische Durchschnitt liegt bei 9,4 Litern, während Zypern und Griechenland mit unter sieben Litern die niedrigsten Werte aufweisen. Zwar gibt es einen leichten Rückgang beim Alkohol, doch beim Rauchverhalten bleiben Probleme bestehen. Fünfundzwanzig Prozent der Fünf- und Sechzehnjährigen gaben an, in den letzten dreißig Tagen mindestens einmal eine Zigarette geraucht zu haben, was deutlich über dem EU-Schnitt von achtzehn Prozent liegt.

Darüber hinaus ist der Konsum von E-Zigaretten bei Jugendlichen stark gestiegen. Einundzwanzig Prozent der Fünf- und Sechzehnjährigen in Österreich nutzen regelmäßig elektronische Zigaretten, verglichen mit dem EU-Durchschnitt von zwanzig drei Prozent. Experten führen diese Verhaltensweisen maßgeblich auf eine niedrige Gesundheitskompetenz zurück. Gesundheitsexperten betonen, dass das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Konsumverhalten und Krankheitsrisiken in der Bevölkerung noch erhebliches Optimierungspotenzial bietet.

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Strukturelle Defizite und Entmündigung

Gesundheitsexperten identifizieren zwei Hauptursachen für die mangelnde Gesundheitskompetenz in Österreich. Erstens führen die strukturellen Defizite des föderalistischen Systems mit unterschiedlichen Finanzierungsquellen und Verantwortlichkeiten zu intransparenten und teils irrationalen Entscheidungen. Dies untergräbt das Vertrauen der Bevölkerung in die evidenzbasierte Medizin. Zweitens resultiert die heutige Haltung aus der Zeit des Überflusses in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren. Damals wurde versucht, die Versorgung durch maximale Kapazitäten zu optimieren, was teilweise zu einer Entmündigung der Bevölkerung führte.

In dieser Ära gewöhnte sich die Bevölkerung daran, sich auf eine uneingeschränkt funktionierende Versorgung zu verlassen, ohne eigene Eigeninitiative oder Eigenverantwortung entwickeln zu müssen. Diese Zeiten sind vorbei, doch die anerzogene Geisteshaltung hält sich hartnäckig. Gesundheitskompetenz wird definiert als Wissen, Motivation und Fähigkeiten, relevante Informationen zu finden und im Alltag bei Prävention und Behandlung kompetente Entscheidungen zu treffen. Das Fehlen dieser Kompetenzen kostet das System langfristig an Effizienz und Akzeptanz.

Kosten und medizinische Qualität

Österreichs Gesundheitssystem zählt im EU-Vergleich zu den teuersten. Die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben belaufen sich auf 5348 Euro. Nur Deutschland liegt mit 5791 Euro darüber. Innerhalb der OECD-Mitglieder in Europa sind noch die Schweiz mit 6232 Euro und Norwegen mit 5585 Euro teurer. Der EU-Schnitt liegt bei 3955 Euro. Siebzehn Prozent der Ausgaben tragen die Bürger direkt aus der eigenen Tasche, während neunundneunzig Komma neun Prozent der Bevölkerung krankenversichert sind. Einunddreiunddreißig Komma neun Prozent haben zudem eine private Zusatzversicherung.

Trotz unbestreitbarer Probleme wie langer Wartezeiten auf Termine in Ordinationen und Spitälern sowie bei Operationen gehört Österreich hinsichtlich der Spitzenmedizin und der Behandlung chronischer Erkrankungen zu den besten Systemen weltweit. Wer viel für Gesundheit ausgibt, erwartet entsprechend hohe Leistungen. Dieser Minimalkonsens zwischen Bevölkerung und Politik wird durch die medizinische Qualität gestützt, auch wenn die Effizienz und Transparenz der Ausgabenverwendung weiterhin diskutiert werden müssen.