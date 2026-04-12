Obkirchergasse in Döbling wird neu gestaltet: Aufwertung für Handel und Anrainer

Die Obkirchergasse in Wien-Döbling erfährt ab 2027 eine umfassende Neugestaltung, die den Fokus auf Begrünung, verbesserte Infrastruktur und eine Stärkung des lokalen Handels legt. Nach der Erneuerung der Wasserleitungen folgen größere Baumscheiben, neue Bepflanzung und Sitzmöglichkeiten. Der Bezirksvorsteher betont die Bedeutung des Projekts für die Anrainer und Geschäfte.

Die Obkirchergasse in Wien - Döbling erfährt ab dem kommenden Jahr eine umfassende Neugestaltung , die darauf abzielt, die Lebensqualität für Anwohner und Besucher gleichermaßen zu erhöhen. Aktuell laufen im Vorfeld der eigentlichen Umgestaltung Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitungen durch die MA31 ( Wien er Wasser). Diese vorbereitenden Maßnahmen sollen bis Ende April 2026 abgeschlossen und der betroffene Abschnitt provisorisch für den Verkehr freigegeben werden.

Diese erste Phase bildet die Grundlage für die anschließende Neugestaltung, die den Charakter der Einkaufsstraße nachhaltig verändern und verbessern soll. Im Mittelpunkt der geplanten Maßnahmen steht eine deutliche Aufwertung der Döblinger Einkaufsstraße, wobei besonderes Augenmerk auf Begrünung und eine Verbesserung des Straßenklimas gelegt wird.\Ein zentrales Element der Neugestaltung ist die deutliche Vergrößerung der bestehenden Baumscheiben. Diese weisen aktuell oft nur eine Größe von etwa 1,5 Quadratmetern auf. Zukünftig werden die Baumscheiben auf bis zu über 9 Quadratmeter erweitert. Parallel dazu ist eine hochwertige Bepflanzung durch die MA42 (Wiener Stadtgärten) vorgesehen. Diese Maßnahme dient nicht nur der ästhetischen Aufwertung des Straßenbildes, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Kühlung des Straßenraums, was insbesondere in den Sommermonaten von Vorteil ist. Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) betont die Bedeutung dieser Maßnahmen: 'Ein starkes Signal für den lokalen Handel, die Bewohnerinnen und Bewohner.' Zusätzlich zur Bepflanzung werden die neuen Baumscheiben mit einer automatischen unterirdischen Bewässerung ausgestattet, um die nachhaltige Pflege der Bäume zu gewährleisten und optimale Wachstumsbedingungen zu schaffen. Um den Aufenthalt in der Einkaufsstraße noch attraktiver zu gestalten, sind zudem neue Sitzmöglichkeiten geplant, die zum Verweilen einladen sollen. Für den Verkehr werden keine größeren Änderungen erwartet: Die vorhandenen Ladezonen bleiben erhalten und die Stellplätze werden größtenteils weiterhin zur Verfügung stehen.\Die geplanten Maßnahmen sind das Ergebnis einer umfassenden Planung, die von allen Fraktionen im Bezirk gemeinsam getragen und unterstützt wird. Der konkrete Baustart für die eigentliche Neugestaltung ist für Anfang 2027 vorgesehen. Der genaue Zeitpunkt wird in enger Abstimmung mit der Bezirksvertretung sowie den ansässigen Gewerbetreibenden festgelegt, um die Beeinträchtigungen für die Anrainer und Geschäfte so gering wie möglich zu halten. Bezirksvorsteher Daniel Resch zeigt sich erfreut über die Einigkeit im Bezirk: 'Ich freue mich, dass wir mit einem Allparteienantrag hier ein starkes Signal für den lokalen Handel, die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Kundschaft der Obkirchergasse setzen.' Mit der Neugestaltung der Obkirchergasse werde ein bedeutender Schritt unternommen, um die zentrale Einkaufsstraße Döblings langfristig zu stärken und den öffentlichen Raum nachhaltig aufzuwerten. Die gesamte Maßnahme zielt darauf ab, die Attraktivität der Einkaufsstraße zu erhöhen, die Lebensqualität zu verbessern und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Kombination aus neuer Begrünung, verbesserter Infrastruktur und attraktiven Aufenthaltsbereichen soll die Obkirchergasse zu einem lebendigen und angenehmen Ort machen





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