Die Rewe Group übernimmt 30 Prozent an Obi. Die Fusion von Obi und Toom schafft Deutschlands größten Baumarktkonzern mit über 600 Filialen. Details zur Umstellung.

Die Baumarktlandschaft in Deutschland erfährt mit der angekündigten Zusammenarbeit zwischen den Marktführern Obi und Toom einen drastischen Wandel. Die Eigentümer der beiden Konzerne haben am Montag, dem 23. November, eine Vereinbarung zum Zusammenschluss ihrer Geschäfte verkündet. Der bekannteste sichtbare Effekt für Konsumenten ist dabei die Auflösung der Marke Toom. Künftig sollen die Filialen der bisherigen Toom -Kette einheitlich unter dem Label Obi agieren, was den Marktanteil des führenden Anbieters massiv stärkt.

Strukturelle Änderungen im Marktgeschehen

Die finanziellen und strategischen Grundlagen dieser Fusion basieren auf einer klaren Aufteilung der Anteile. Die Rewe Group, welche aktuell die Mehrheit an Obi hält, wird durch den Zusammenschluss ihre Beteiligungen neu justieren. Im Tausch für die Integration der Toom-Märkte erhält die Rewe Group eine Beteiligung von rund 30 Prozent an der Obi Group Holding. Gleichzeitig bestätigt der langjährige Partner Tengelmann seine Position als Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens. Diese Konstruktion soll die Stabilität des neuen Marktteilnehmers gewährleisten und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem hart umkämpften deutschen Handelsmarkt sichern.

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Finanzielle Unterstützung durch Rewe

Neben der reinen Anteilseigner-Struktur geht die Vereinbarung über die bloße Fusion hinaus. Die Rewe Group verpflichtet sich zudem dazu, das gemeinsame Unternehmen finanziell zu unterstützen. Diese Kapitalspritze ist entscheidend, um die geplante Marktkonsolidierung zu finanzieren und die operativen Umstellungen zu bewältigen. Über die genauen finanziellen Einzelheiten und die Höhe dieser Unterstützung haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Dennoch signalisiert dieser Schritt ein hohes Vertrauen in die Synergieeffekte, die aus der Vereinigung der beiden Baumarktketten erwartet werden.

Marktentwicklung und Netzverdichtung

Die unmittelbaren Auswirkungen auf das deutsche Filialnetz sind signifikant und weitreichend. Nach Abschluss der Umstrukturierung wird Obi in Deutschland über mehr als 600 Märkte verfügen. Dieses massive Netz soll nicht nur stabil gehalten, sondern aktiv weiter ausgebaut und verdichtet werden. Die Unternehmen verfolgen mit dieser Strategie ein ehrgeiziges Ziel: Sie streben an, dass künftig durchschnittlich innerhalb von 20 Minuten für die meisten Menschen in Deutschland ein Obi-Markt erreichbar ist. Diese geografische Dichte soll die Kundenbindung stärken und die logistischen Vorteile des größten Players im Sektor nutzen.

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Umsetzungsplan und digitale Transformation

Die praktische Umsetzung der Markenumbenennung ist zeitlich gestaffelt und hängt von behördlichen Genehmigungen ab. Nach Erhalt der entsprechenden Genehmigungen durch die zuständigen Behörden wird die Umstellung der bisherigen Toom-Märkte etwa zwölf bis 18 Monate dauern. In diesem Zeitraum wird der bekannte Markenname schrittweise von den Filialen verschwinden. Ein konkreter Termin für den vollständigen Abschluss der Fusion steht noch nicht fest. Parallel zur physischen Umstrukturierung planen die Unternehmen massive Investitionen in digitale Angebote. Dazu gehören die Weiterentwicklung des Kundenprogramms heyOBI, der digitale Obi-Marktplatz sowie die Integration von Handwerkerdienstleistungen über Partnerunternehmen.

Positionen der Unternehmensführung

Die Führungsebenen beider Konzerne bewerten den Schritt einstimmig positiv. Christian Haub, der Aufsichtsratschef von Obi, betonte bei der Vorstellung der Pläne, dass sich Obi und Toom kulturell wie strukturell sehr gut ergänzen würden. Er führt die Bündelung der Kräfte als notwendigen Schritt zur weiteren Entwicklung des gemeinsamen Geschäfts an. Auch Jochen Vogel, der Chef von Toom, sieht klare Vorteile in der Vereinbarung. Er wird nach dem Abschluss der Transaktion in den Vorstand von Obi wechseln, was die enge Verzahnung der Managementstrukturen unterstreicht. Die bisherigen deutschen Verwaltungsstandorte bleiben vorerst bestehen, um die operative Kontinuität während der Übergangsphase zu gewährleisten.