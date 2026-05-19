Oberwart Gunners holen "Best of Five"-Serie gegen BC Vienna und stehen vor Final-Serie gegen Kapfenberg Bulls

Die Oberwart Gunners haben in der "Best of Five"-Serie gegen den BC Vienna mit einem 84:83-Heimsieg nach Verlängerung gewonnen und sind nun Final-Gegner der Kapfenberg Bulls. Der Titelverteidiger aus dem Burgenland zeigte in der entscheidenden Partie zweimal eine zweistellige Führung aus der Hand, blieb aber konzentriert und hatte am Ende auch das Glück des Tüchtigen. Wien vergab in den letzten 26 Sekunden der Verlängerung zweimal die Chance auf den Sieg.

Die Oberwart Gunners haben mit einem 84:83-Heimsieg nach Verlängerung gegen den BC Vienna die "Best of Five"-Semifinal-Serie mit 3:2 für sich entschieden und sind nun Final-Gegner der Kapfenberg Bulls , die sich mit einem 3:0 über Graz bereits vor einer Woche für die Endspiel-Serie der win2day Basketball Superliga qualifiziert hatten.

Der Titelverteidiger aus dem Burgenland gab in einem an Spannung kaum zu überbietenden Showdown in "Game 5" zweimal eine zweistellige Führung aus der Hand, blieb aber konzentriert und hatte am Ende auch das Glück des Tüchtigen. Wien vergab in den letzten 26 Sekunden der Verlängerung zweimal die Chance auf den Sieg. Für Oberwart waren Glenn Taylor mit 23 Punkten und Ian Martinez mit 21 Zählern die besten Werfer.

Die Gunners, die die letzten beiden Saisonen jeweils den Titel holten, stehen zum dritten Mal in Folge in der Final-Serie und halten nun bei acht gewonnen Playoff-Serien in Folge. Die im Modus "Best of Five" gespielte Final-Serie gegen die Kapfenberg Bulls beginnt am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle Walfersam. Bereits am Pfingstmontag, 25. Mai (18 Uhr) folgt Spiel zwei in Oberwart. Die gesamte Final-Serie wird live auf ORF Sport+ übertragen





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Basketball Oberwart Gunners BC Vienna Final-Serie Kapfenberg Bulls \Best Of Five\-Serie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brand-Serie in Linz – Müllcontainer brennen lichterlohMüllcontainer-Brand in Linz: Feuerwehr und Polizei verhindern Sonntagabend größeren Schaden am Wüstenrotplatz. Ursache noch unklar.

Read more »

Stjepan Stazic warnt vor Rassismus und Frauenfeindlichkeit imBasketballEin historischer Basketball-Duell zwischen SV Oberwart und BC Wien drückt 2026 einen anderen Zeitfaktor auf, in welchen wir leisten müssen, ohne Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Basketball-Ikone Stjepan Stazic warnt davor.

Read more »

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - Spin-off-Serie oder Teil der Saga?Nach dem Untergang des dictatorischen Imperiums herrscht die schwache, demokratische Neue Republik und Din Djarin, ein Kopfgeldjäger, sucht faschistische Warlords auf. Er schleppt dabei das gefräßige Kleinkind Grogu mit sich herum, das demselben Volk wie dem legendären Jedi-Meister Yoda entspricht. Muss man den Film gesehen haben, um die große Saga zu verstehen? Sehr wohl nicht, aber eine Einführung in die Welt des Mandalorianers ist vorhanden.

Read more »

City-Umfaller macht Arsenal zum Couch-MeisterArsenal ist wieder Englands Fußball-Meister. Die Gunners profitierten von einem Umfaller von Verfolger Manchester City – 1:1 gegen Bournemouth.

Read more »