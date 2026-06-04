Modschtaba Chamenei wirft den USA und Israel vor, mit ihrem Krieg die iranische Nation spalten zu wollen. In einer verlesenen Erklärung ruft er zur Einheit auf.

Der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei , hat Israel und den USA vorgeworfen, die iranische Nation spalten zu wollen. In einer schriftlichen Erklärung, die am Donnerstag vor dem Khomeini-Mausoleum in Teheran verlesen wurde, beschuldigte er den 'bösartigen Feind', nach einer 'schweren Niederlage' im Krieg gegen den Iran Zweifel und Misstrauen unter den Iranern säen zu wollen.

Chamenei selbst blieb der Zeremonie fern, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand weiter anheizte. Er rief alle Iraner zur 'Standhaftigkeit und Weitsicht' sowie zur 'Einheit und Zusammenhalt' auf, um den 'finsteren Plan' zu vereiteln. Die Veranstaltung fand am 37. Todestag von Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini statt, der 1979 die Islamische Revolution anführte und die Grundlagen der heutigen Islamischen Republik legte.

Der Iran-Krieg begann am 28. Februar mit massiven Luftangriffen der USA und Israels auf iranische Atomanlagen, Militärbasen und Kommandozentren. Teheran reagierte umgehend mit Raketen- und Drohnenangriffen auf israelische Städte sowie auf US-Stützpunkte in Katar, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Kämpfe weiteten sich schnell zu einem regionalen Konflikt aus, in den auch die libanesische Hisbollah und jemenitische Huthi-Rebellen auf iranischer Seite verwickelt wurden.

Seit dem 8. April gilt eine brüchige Feuerpause, die jedoch immer wieder durch vereinzelte Gefechte und Luftschläge gebrochen wird. Bisherige Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende unter Vermittlung der Vereinten Nationen und Russlands blieben erfolglos, während die humanitäre Lage in der Region sich zunehmend verschlechtert. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht, und die Wirtschaft mehrerer Länder leidet unter den Folgen des Konflikts.

Die internationale Gemeinschaft hat mehrfach zur Deeskalation aufgerufen, doch beide Seiten beharren auf ihren Maximalforderungen: Israel und die USA fordern die vollständige Einstellung des iranischen Atomprogramms, während Teheran den Abzug aller ausländischen Streitkräfte aus der Region verlangt. Die Führungsstruktur im Iran erlebte einen tiefgreifenden Einschnitt, als Ali Chamenei, der bisherige oberste Führer, am ersten Kriegstag bei einem Angriff auf seinen Konvoi getötet wurde. Sein Sohn Modschtaba, der bei demselben Angriff nur leichte Verletzungen erlitt, wurde am 8.

März vom Expertenrat zum Nachfolger ernannt. Seitdem ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten, was Gerüchte über schwerwiegendere gesundheitliche Probleme oder sogar seinen Tod nährt. Bei der Zeremonie vor dem Khomeini-Mausoleum war lediglich ein Porträt Chameneis aufgestellt, zusammen mit einem Bild seines Vaters. Die Teilnehmer schwenkten Fahnen der Islamischen Republik und der libanesischen Hisbollah-Miliz, was die enge Verbindung zwischen Teheran und seinen Stellvertreterkräften unterstreicht.

Die politische Zukunft des Iran bleibt angesichts der Unsicherheit über den Gesundheitszustand des neuen Führers und der anhaltenden militärischen Konfrontation ungewiss. Hinzu kommen innenpolitische Spannungen: In mehreren Städten gab es Proteste gegen die Kriegsführung und die wirtschaftliche Misere, die von den Sicherheitskräften niedergeschlagen wurden. Die Regierung in Teheran versucht, die Bevölkerung hinter sich zu einen, doch die Spaltungstendenzen sind unübersehbar. Die Rede Chameneis ist ein Versuch, die Einheit zu beschwören, während die äußeren Feinde genau das Gegenteil erreichen wollen. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten





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