Oberösterreichische Industrie im Fokus der europäischen Sicherheitsstrategie

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner analysiert in Brüssel die Chancen für die heimische Wirtschaft im Zuge massiver europäischer Verteidigungsinvestitionen.

Die aktuelle geopolitische Lage zwingt Europa zu einem radikalen Umdenken in Bezug auf seine Sicherheitsarchitektur . In diesem Kontext unternahm der oberösterreich ische Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner eine strategisch bedeutsame Reise in die belgische Hauptstadt Brüssel .

Sein Ziel war es, präzise zu analysieren, in welcher Weise die heimische Industrie von den massiven Veränderungen und den damit einhergehenden Investitionen in der europäischen Verteidigungsstrategie profitieren kann. Der ÖVP-Politiker ist sich bewusst, dass ein regelrechter Wind des Wandels weht, der nicht nur die großen politischen Zentren, sondern auch die industrielle Basis in Oberösterreich erreicht. Die Erkenntnis ist klar: Europa stellt sich sicherheitspolitisch völlig neu auf und investiert in einem bisher ungekannten Ausmaß in diesen Sektor.

Für den Standort Oberösterreich bietet dies eine historische Chance, da die Region genau jene Kompetenzen besitzt, die derzeit kontinentweit händeringend gesucht werden. Dazu gehören insbesondere die moderne Produktion, hochgradig innovative Technologien sowie die bewährte Fähigkeit, komplexe industrielle Prozesse in kürzester Zeit effizient zu skalieren. Ein zentraler Pfeiler dieser Entwicklung ist das ehrgeizige Programm namens Readiness 2030. Im Rahmen dieser Initiative plant die Europäische Union, bis zu 800 Milliarden Euro in die Bereiche Sicherheit und Verteidigung zu investieren.

Diese astronomische Summe stellt ein enormes Potenzial dar, von dem auch ein neutral ausgerichteter Staat wie Österreich einen Teil erhalten sollte. Besonders drängend ist diese Diversifizierung der Absatzmärkte, da viele heimische Zulieferbetriebe derzeit unter dem Druck der sogenannten Verstromung der Mobilität stehen. Der Übergang zur Elektromobilität gefährdet zahlreiche traditionelle Geschäftsmodelle in der Automobilzulieferindustrie, weshalb die Erschließung neuer Geschäftsfelder im Sicherheitsbereich eine essenzielle Überlebensstrategie darstellt.

Zudem werden gesetzliche Anpassungen erwartet, die die Verantwortung innerhalb der Lieferketten neu regeln. Künftig soll der Abnehmer von Halbprodukten verstärkt für deren Weiterverwendung verantwortlich sein, was neue Dynamiken in der industriellen Zusammenarbeit schaffen wird. Die Dringlichkeit dieser Maßnahmen wurde in Hintergrundgesprächen mit hochrangigen Militärvertretern in Brüssel deutlich unterstrichen. Die Unterstützung der Ukraine hat die europäische Lagerbewirtschaftung für Rüstungsgüter massiv erschüttert.

De facto haben die NATO-Staaten ihre Bestände nahezu vollständig geleert, um die Hilfeleistungen zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass allein die Wiederauffüllung der bestehenden Lager mit Munition ein gewaltiges Auftragsvolumen für die Industrie generiert. Besonders frappierend ist dabei die Erkenntnis, dass die bisherigen Lagerkapazitäten auf veralteten Berechnungen aus der Zeit des Vietnamkriegs basierten, die lediglich eine Versorgung für etwa 30 Kriegstage vorsah.

Die aktuellen Erfahrungen aus dem Ukraine-Konflikt haben jedoch gezeigt, dass der tatsächliche Bedarf um 300 bis 400 Prozent höher liegt als ursprünglich angenommen. Diese massive Lücke zwischen dem alten Standard und der neuen Realität eröffnet für die spezialisierte Industrie in Oberösterreich langfristige Perspektiven. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Transformation der europäischen Sicherheitslandschaft eine strategische Weichenstellung für die wirtschaftliche Zukunft Oberösterreichs bedeutet.

Die Synergie aus technologischer Exzellenz und einem steigenden Bedarf an Sicherheitslösungen bietet die Chance, die Abhängigkeit von einzelnen Branchen zu verringern und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Stabilität Europas zu leisten. Es gilt nun, die politischen Weichen in Brüssel so zu stellen, dass die österreichische Industrie effektiv in diese Prozesse integriert wird und die Chance auf eine nachhaltige industrielle Erneuerung nutzt





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