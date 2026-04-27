Oberösterreichische Delegation an der EU-Außengrenze: Einblick in die künftige Asylpolitik

Eine oberösterreichische Delegation unter Führung von Integrationslandesrat Christian Dörfel besuchte die serbisch-rumänische Grenze, um sich über die Umsetzung des EU-Asylpakts zu informieren. Die Reise zeigte, wie modernste Technologien die Grenzsicherung verbessern und wie der neue Pakt die Asylpolitik in der EU verändern wird.

Integrationslandesrat Christian Dörfel (ÖVP) führte eine oberösterreich ische Delegation an die serbisch-rumänische Grenze, um sich ein Bild von der künftigen Asylpolitik der EU zu machen. In Bukarest traf er Staatssekretär Raed Arafat.

Die Reise diente als Einblick in die praktische Umsetzung des EU-Asylpakts, der ab Mitte 2026 in Kraft tritt. An der EU-Außengrenze in Rumänien wird bereits heute gezeigt, wie Europa Migration künftig steuern will: Drohnen, Kameras und Patrouillen überwachen über 500 Kilometer der Grenze. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte ist dadurch stark gesunken – von 1.645 im Jahr 2022 auf nur noch 84 im Jahr 2025. Dörfel zeigte sich beeindruckt: Rumänien habe extrem aufgerüstet und übernehme Verantwortung für Europa.

Er betonte, dass die Balkanroute nun geschlossen sei. Der EU-Asylpakt bringt strengere Regeln für Asylverfahren, darunter verpflichtende Vorab-Screenings, beschleunigte Verfahren und einen Solidaritätsmechanismus für eine gerechtere Verteilung der Asylsuchenden. Für Oberösterreich ist dies von großer Bedeutung, da das Land ein Zielland für Migranten ist. Dörfel erklärte, dass weniger und registrierte Personen einen Vorteil für die Region bedeuten könnten.

Rumänien sende eine klare Botschaft: Die Grenzen werden genau und wirksam überwacht. Dies sei laut Dörfel die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration, da nur Personen mit tatsächlichem Schutzbedarf nach Europa kommen sollten. Er hofft, dass alle EU-Außengrenzen ähnlich überwacht werden wie in Rumänien. Die Delegation besuchte auch eine Asylunterkunft in Temeswar und führte Gespräche mit der Einwanderungsbehörde und der Grenzpolizei in Bukarest.

Zudem traf sie Staatssekretär Raed Arafat, der für die Koordination bei großen Flüchtlingsbewegungen zuständig ist. Die Reise soll nicht nur Einblicke geben, sondern auch Konsequenzen haben. Dörfel betonte die Notwendigkeit effizienterer Verfahren, klarerer Erwartungen und schnellerer Integration in den Arbeitsmarkt. Oberösterreich brauche Arbeitskräfte aus dem Ausland, und das System müsse so gestaltet sein, dass nur jene kommen, die bereit sind, einen Beitrag zu leisten.

Der finale Eindruck der Reise: Die EU baut ihr Asylsystem neu auf, und Oberösterreich will nicht nur zuschauen, sondern aktiv mitgestalten





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