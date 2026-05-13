Oberösterreichers Adi Hütter könnte bei Olympique Marseille zurückkehren

Der Österreicher ist ein heißer Kandidat für eine Trainerposition bei Ligue-1-Klub Olympique Marseille, nachdem Habib Beye das Amt nur vor einer Saison übergeben hatte.

Steht Adi Hütter etwa kurz vor der Rückkehr auf die Trainer bank? Der 56-jährige Österreicher ist ein heißer Kandidat bei Ligue-1-Klub Olympique Marseille . Bei Olympique Marseille herrscht jede Menge Unruhe.

Trainer Habib Beye, der erst im Februar das Amt übernommen hatte, verpasste mit dem französischen Topklub die Saisonziele. Ein Spieltag vor Schluss liegt der Klub nur auf Rang sechs in der Ligue 1 und hat keine Chance mehr, die Champions-League-Plätze zu erreichen. Nun ist man offenbar bereits wieder auf der Suche nach einem neuen Coach. Wie die französische Sport-Tageszeitung "L‘Equipe" berichtet, befindet sich auch Adi Hütter auf der Shortlist des Vereins.

Im Oktober war der Österreicher nach etwas mehr als zwei Jahren bei der AS Monaco gefeuert worden. Doch es gibt noch zwei weitere Kandidaten: Auch Bruno Genesio, der Lille im Sommer verlassen wird, und Ex-PSG-Coach Christophe Galtier, der aktuell bei Saudi-Klub Neom SC das Sagen hat, dürfen sich gute Chancen ausrechnen





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