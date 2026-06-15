Oberösterreicherin im Kampf mit Mehrfacherkrankung und Bürokratie: Pensionistin berichtet von jahrelangem Leidensweg

Eine 62-jährige Frau aus Oberösterreich mit multiplen gesundheitlichen Problemen schildert ihren jahrelangen Kampf um eine Invaliditätspension und die anhaltenden finanziellen Nöte trotz Bezug von Pflegegeld. Die steigenden Lebenshaltungskosten und bürokratische Hürden belasten sie schwer.

Die 62-jährige Verena aus Oberösterreich kämpft mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. Sie leidet an Multipler Sklerose, ihre Wirbelsäule ist stark geschädigt und es kam zu mehreren Bandscheibenvorfällen.

Als Folge ihrer Erkrankungen ist ihr rechter Fuß gelähmt. Zudem hat sie mit Asthma zu kämpfen. Neben diesen körperlichen Beschwerden belastet sie vor allem ihr jahrelanger, zermürbender Kampf mit Behörden und Gutachtern. Von 2007 bis 2011 musste sie um ihre Invaliditätspension ringen; zu dieser Zeit war sie arbeitslos und auf Notstandshilfe angewiesen.

Die ständigen Schmerzen wurden schlimmer, aber auch die seelische Belastung war enorm. Der bürokratische Weg von einem Arzt zum nächsten und von einem Amt zum anderen erwies sich als äußerst anstrengend. Verena berichtet von unfreundlichen und respektlosen Begegnungen mit Ärzten und Beamten. Erst 2017, nach einem langen Prozess, erhielt sie schließlich ihre fixe Pension und Pflegegeld.

Doch auch heute ist ihre finanzielle Lage prekär. Weitere Rückschläge wie mehrere Autoreparaturen, hohe Kosten für Haus und Garten und der Einsturz ihres Gartenhauses verschärften ihre Situation. Besonders die steigenden Lebenshaltungskosten setzen ihr zu. Sie sagt Mit so einem Geld kann man nicht leben.

Die Wohnungs- und Erhaltungskosten übersteigen alles. Mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung im Land findet sie klare Worte: Meine Großeltern würden sich im Grab umdrehen, wenn sie sehen würden, was hier passiert





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