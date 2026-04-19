Oberösterreich setzt auf Energiepark und Agri-PV-Projekte für nachhaltige Stromversorgung

Ein ambitioniertes Agrar-Photovoltaik-Projekt in Ansfelden und Pucking im Bezirk Linz-Land soll die regionale Energiewende vorantreiben. Auf rund 21 Hektar entstehen zwei Anlagen mit einer Gesamtleistung von 22 Megawattpeak, die jährlich 22 Gigawattstunden Strom für rund 7600 Haushalte liefern.

In Oberösterreich nimmt die Energie wende Fahrt auf: Mit dem „ Energie park Ansfelden /Haid“ und dem Projekt „Agri-PV Pucking Hasenufer“ entstehen zwei wegweisende Agrar-Photovoltaik -Anlagen im Bezirk Linz-Land. Gelegen entlang der neu ausgebauten Bundesstraße B139 erstrecken sich die beiden Vorhaben auf einer Gesamtfläche von rund 21 Hektar. Diese Großprojekte versprechen eine erhebliche Steigerung der regionalen Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen und sollen damit einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Mit einer installierten Gesamtleistung von etwa 22 Megawattpeak (MWp) und einer prognostizierten Jahresproduktion von 22 Gigawattstunden (GWh) Strom werden diese Anlagen künftig rund 7600 oberösterreich ische Haushalte mit sauberer Energie versorgen können. Dies unterstreicht das Potenzial der Photovoltaik, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Die Bürgermeister von Ansfelden und Pucking, Christian Partoll und Thomas Altof (beide FPÖ), betonen, dass bei der Standortwahl bewusst auf Flächen zurückgegriffen wurde, die bisher nur geringe landwirtschaftliche Erträge abwarfen oder kaum nutzbar waren. Diese strategische Entscheidung soll sicherstellen, dass wertvolle Ackerflächen für die Nahrungsmittelproduktion erhalten bleiben. Unter und zwischen den aufgeständerten Solarmodulen werden gezielt Blühstreifen und Grünflächen angelegt, die nicht nur die Biodiversität fördern, sondern auch positive Auswirkungen auf das lokale Mikroklima haben können. Diese Symbiose aus Energieerzeugung und naturnaher Gestaltung ist ein Kernelement des Agri-PV-Ansatzes, der darauf abzielt, verschiedene Nutzungsinteressen auf ein und derselben Fläche zu vereinen. Kritische Stimmen innerhalb der öffentlichen Diskussion weisen jedoch darauf hin, dass die tatsächliche landwirtschaftliche Nutzung unter den Modulen entscheidend für die Bezeichnung als „echte“ Agri-PV sei und die reine Anlage von Blühstreifen oder Grünflächen möglicherweise nicht den Kern der Idee trifft, wenn keine nennenswerte landwirtschaftliche Aktivität stattfindet. Dennoch wird das Projekt von Befürwortern als Schritt in die richtige Richtung gelobt, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung von Emissionen.

Die Debatte um den Ausbau erneuerbarer Energien und die damit verbundenen Herausforderungen wie schwankende Einspeisung und die Notwendigkeit von Speicherkapazitäten wird in den Kommentaren intensiv geführt. Einige äußern Bedenken hinsichtlich der Ausgestaltung von Agri-PV, wenn die landwirtschaftliche Komponente begrenzt ist, und fordern eine stärkere Fokussierung auf Energiespeicher, um die Stromverfügbarkeit unabhängig von Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Die Diskussion reicht von der Kritik an der Abhängigkeit von nachbarlichen Stromquellen bei Überproduktion bis hin zur Anerkennung, dass jeder durch Photovoltaik erzeugte Gigawattstunde den Einsatz fossiler Brennstoffe reduziert. Es wird auch die politische Dimension der Debatte angesprochen, wobei die Kommentare die Möglichkeit thematisieren, dass die politische Zugehörigkeit der Entscheidungsträger die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst. Unabhängig von den politischen Lagerkämpfen zeigt sich eine breite Akzeptanz für die Notwendigkeit der Energiewende und die Vorteile der Photovoltaik als Schlüsseltechnologie. Die ökonomische Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen, insbesondere angesichts vergangener Förderungen und aktueller Insolvenzen in der Branche, wird ebenfalls beleuchtet. Die Frage der Ernährungssicherheit im Kontext von großflächigen PV-Installationen wird ebenso aufgeworfen, wobei die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung aller Aspekte der nachhaltigen Entwicklung betont wird.

Die technischen Möglichkeiten von Agri-PV-Systemen, wie beispielsweise das Hochklappen von Modulen oder die Integration von Erntemaschinen, werden als positive Entwicklungen hervorgehoben, die zeigen, dass ein Nebeneinander von Energieerzeugung und Landwirtschaft durchaus realisierbar ist und sogar Synergien schaffen kann, etwa durch Schatten spendende oder vor Wetterextremen schützende Module, die Erträge sichern oder steigern können. Diese fortschrittlichen Ansätze sind entscheidend, um die Akzeptanz für solche Projekte zu erhöhen und die gesteckten Klimaziele zu erreichen.





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