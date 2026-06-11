Oberösterreich: Rekordzahlen für Camping-Nächtigungen, Schärding profitiert vom Trend

Die Brauerei Baumgartner betreibt den Campingplatz am Inn in Schärding, der in seiner zweiten Saison läuft. Geschäftsführer Gerhard Altendorfer zeigt sich zufrieden mit dem Start und der internationalen Nachfrage.

Mehr als 500.000 Camping -Nächtigungen gab es zuletzt in Oberösterreich , und auch in Schärding läuft die zweite Saison am Camping platz am Inn bestens. Camping bleibt ein Urlaubstrend.

Österreichweit wurde 2025 mit rund 8,8 Millionen Nächtigungen auf Camping- und Stellplätzen sogar ein neuer Rekord aufgestellt. Auch Oberösterreich profitiert vom Boom: Knapp 506.000 Nächtigungen wurden im Vorjahr gezählt. Mitten in diesem Aufwärtstrend liegt der Campingplatz am Inn in Schärding. Die Anlage gegenüber von Neuhaus wird von der Brauerei Baumgartner betrieben und geht heuer in ihre zweite Saison.

Geschäftsführer Gerhard Altendorfer zeigt sich zufrieden. Besonders erfreulich sei die internationale Nachfrage. Mittlerweile kommen Urlauber aus ganz Europa auf unseren Campingplatz. Manche bleiben nur zwei bis drei Tage, manche sogar eine Woche oder länger.

Für die Gäste wurde eine moderne Infrastruktur geschaffen. Stromanschlüsse, Duschen, Wasser und WC-Anlagen gehören ebenso zur Ausstattung wie barrierefreie Einrichtungen. Ein zusätzlicher Treffpunkt ist das Bistro am Inn. Direkt am Wasser haben wir mit dem Bistro einen Ort geschaffen, an dem sich Camper und Tagesgäste treffen können.

Im Innenbereich finden 35 Personen Platz, im Gastgarten weitere 75 Gäste. Der Erfolg in Schärding passt zum österreichweiten Trend. Während die Zahl der Camper laufend steigt, werden die Aufenthalte allerdings kürzer. Im Schnitt bleiben Gäste auf Österreichs Camping- und Stellplätzen derzeit nur noch 3,7 Tage.

Dennoch sorgen die vielen Anreisen für neue Rekordzahlen. Besonders Kärnten bleibt mit 2,6 Millionen Nächtigungen das beliebteste Camping-Bundesland. Tirol folgt knapp dahinter. Oberösterreich liegt mit rund 506.000 Nächtigungen im guten Mittelfeld





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