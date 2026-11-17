Die FPÖ Oberösterreich will 314.000 Hektar Land für Windkraftanlagen sperren. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner begründet dies mit Naturschutz, während die Grünen massiv kritisiert werden.

Die Debatte um die künftige Energiepolitik in Oberösterreich hat eine neue, drastische Dimension erreicht. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner von der FPÖ hat am Dienstag, dem 17. November, in Linz konkrete Pläne vorgestellt, die den Bau von Windkraftanlagen auf einem großen Teil des Landes dauerhaft untersagen würden. Diese Maßnahme zielt darauf ab, empfindliche Naturräume und das Landschaftsbild vor industrieller Nutzung zu schützen, stößt jedoch auf heftigen Widerstand aus Koalition und Umweltverbänden.

Umfangreiche Sperrzonen für Windparks in der Planung

Die von der FPÖ präsentierte Strategie sieht die Einrichtung rechtlich verbindlicher Ausschlusszonen vor, die eine Fläche von insgesamt rund 414.000 Hektar abdecken. Dies entspricht exakt 34,53 Prozent der gesamten Landesfläche Oberösterreichs. Die größten Verbotszonen konzentrieren sich dabei auf besonders schützenswerte Gebiete im Alpenvorland, im Salzkammergut und in der Umgebung des Nationalparks Kalkalpen. Allein in diesen Regionen sollen 359.000 Hektar vom Windkraftbau ausgeschlossen werden.

Also read Sozialhilfe-Reform: Schumann will informieren, FPÖ plant Boykott

Neben diesen Kernzonen sind weitere Areale betroffen, die sich über verschiedene geografische Regionen des Landes verteilen. Im nordöstlichen Mühlviertel betrifft die Sperrung 37.230 Hektar Land. Im Kobernaußerwald sollen 8.900 Hektar und im Böhmerwald weitere 8.720 Hektar nicht für Windenergie genutzt werden dürfen. Ziel dieser flächenhaften Restriktion ist es, beliebte Erholungsgebiete der Bevölkerung zu bewahren und die visuelle Integrität der Landschaft zu wahren.

Statistische Argumentation und Kritik an der Effizienz

Manfred Haimbuchner untermauert seine Forderung mit detaillierten Energiebilanzen, die die aktuelle Leistungsfähigkeit der Windkraft im Bundesland infrage stellen. Laut den von der FPÖ vorgelegten Zahlen produzierten die 31 bestehenden Windkraftanlagen in Oberösterreich im Jahr 2025 lediglich zwischen 0,2 und 0,4 Terawattstunden Strom. Demgegenüber steht ein gesamter Strombedarf des Bundeslandes von rund 14 Terawattstunden. Auf nationaler Ebene decke Windkraft laut den Berechnungen der FPÖ nur etwa drei Prozent des gesamten Energieverbrauchs Österreichs.

Advertisement

Haimbuchner kritisiert explizit die politische Rhetorik anderer Akteure, die häufig mit der Anzahl der versorgbaren Haushalte argumentieren. Er stellt fest, dass diese Argumentationsweise die geringe absolute Mengenleistung der Windkraft ignoriere. Die geplante Sperrung dient damit nicht nur dem Naturschutz, sondern auch der politischen Strategie, den weiteren Ausbau der Windenergie als primäre Säule der Energiewende in Oberösterreich praktisch zum Erliegen zu bringen.

Konkrete Projekte wie in Sandl sind bedroht

Einer der umstrittensten Fälle, der durch diese neue Geografie betroffen ist, betrifft ein geplantes Windkraftprojekt in Sandl im Mühlviertel. Dieses Vorhaben liegt genau in einer der ausgewiesenen Ausschlusszonen. Die FPÖ verweist in diesem Kontext auf internationale und benachbarte Vorbilder. So habe sich der südböhmische Kreishauptmann Martin Kuba Ende Oktober ebenfalls gegen das Projekt in Sandl ausgesprochen. Als weiteres Beispiel dient Kärnten, wo laut Haimbuchner 99,923 Prozent der Landesfläche als Ausschlusszone für Windkraft gelten.

Die Abgrenzung Oberösterreichs zu Kärnten ist dabei ein politischer Punkt, der kontrovers diskutiert wird. Während in Kärnten fast die gesamte Fläche geschützt ist, betrifft die neue FPÖ-Strategie in Oberösterreich nur rund ein Drittel des Landes. Dennoch markiert dies einen signifikanten Einschnitt in die Planungssicherheit für Investoren und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region.

Scharfe Kontroverse mit den Koalitionspartnern

Die Ankündigung von Haimbuchner löste sofortige und scharfe Kritik von Koalitionspartnern aus. Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder von den Grünen wirft Manfred Haimbuchner vor, den Windkraftausbau im Bundesland seit Jahren aktiv zu blockieren. Kaineder betont, dass unter der Regierungszeit der Koalition aus ÖVP und FPÖ in den letzten elf Jahren nur ein einziges neues Windrad errichtet worden sei.

Advertisement

Der Grüne Landesrat stuft die Pläne der FPÖ als enormen Schaden für das Land ein. Er argumentiert, dass die Windkraft-Verbotsfantasien der FPÖ die notwendigen Klimaschutzziele gefährden. Besonders das Projekt in Sandl sieht Kaineder durch die neuen Ausschlusszonen existenziell bedroht. Die politische Spaltung zeigt sich deutlich in der unterschiedlichen Gewichtung von Naturschutz einerseits und Klimaschutz bzw. Energieversorgungssicherheit andererseits.