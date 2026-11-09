Oberösterreich: Ertragsanteile übertreffen Budgetplan von April bis November 2026

Oberösterreich erhielt von April bis November 2026 rund 2,302 Milliarden Euro Ertragsanteile, mehr als die budgetierten 2,281 Milliarden Euro.

Das Land Oberösterreich hat im Zeitraum von April bis November 2026 mehr Geld eingenommen als ursprünglich eingeplant. Insgesamt flossen rund 2,302 Milliarden Euro aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben in die Landeskasse, budgetiert waren 2,281 Milliarden Euro. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht sich durch diese Zahlen in seinem Budgetkurs bestätigt.

Wie sich die Ertragsanteile monatlich entwickelten

Die Ertragsanteile des Landes Oberösterreich verliefen über die acht Monate nicht gleichmäßig. Im Mai, August und September lagen die Zahlungen unter den Planwerten. In den übrigen fünf Monaten fiel das Ergebnis höher aus als erwartet.

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Besonders deutlich zeigte sich das Plus im Oktober und November 2026. Im Oktober flossen rund 390,3 Millionen Euro in die Landeskasse, das sind 15,3 Millionen Euro mehr als vorgesehen. Im November betrugen die Einnahmen rund 293,3 Millionen Euro, was ebenfalls einem Plus von 15,3 Millionen Euro gegenüber dem Monatsplan entspricht.

Die Haltung von Landeshauptmann Thomas Stelzer

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bewertet die Entwicklung als Bestätigung seines Budgetkurses. Er erklärte, dass die Ertragsanteile in diesen acht Monaten insgesamt leicht über den Erwartungen des Landes liegen.

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Gleichzeitig verwies Stelzer auf die monatlichen Schwankungen. Nach seiner Darstellung zeigen diese, wie wichtig eine vorausschauende und verantwortungsvolle Finanzpolitik ist.

Stelzer kündigte an, mit 798 Millionen Euro für Investitionen den bisherigen Investitionskurs im Jahr 2027 konsequent fortzusetzen. Nach seinen Angaben fließen die Mittel in Arbeitsplätze, Gesundheit, Kinderbetreuung und Forschung.

Warum die Zahlen noch nicht endgültig sind

Die monatlichen Zahlungen aus den Ertragsanteilen sind zunächst nur Vorschüsse an das Land Oberösterreich. Die endgültige Höhe der Einnahmen steht daher erst nach der Abrechnung fest.

Die Abrechnung erfolgt im März des darauffolgenden Jahres. Bis dahin können sich die Zahlen aus dem Zeitraum April bis November 2026 noch verändern.

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Bei den Ertragsanteilen handelt es sich um Geld aus gemeinschaftlichen Bundessteuern, das an die Bundesländer verteilt wird. Wie viel Oberösterreich voraussichtlich erhält, berechnet sich anhand von Prognosen des Finanzministeriums.