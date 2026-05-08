Oberösterreich: Dürre führt zu massiven Ernteverlusten und Produktionskosten

Die extreme Dürre in Oberösterreich hat bereits massive Ernteverlusten und Produktionskosten verursacht. Die Bauern sind massiv belastet, und die fehlenden Niederschläge seit Beginn der Vegetationsperiode haben zu beträchtlichen Rückgängen bei Grünland und Ackerkulturen geführt. Schon jetzt zeigen bereits Verluste beim ersten Schnitt von 40 bis 50 Prozent. Selbst spätere Niederschläge werden diese Ausfälle laut Experten nur mehr teilweise kompensieren können.

Die extreme Dürre hinterlässt immer deutlichere Spuren. Mehrere kleinere Flüsse und Bäche in Oberösterreich führen nur noch wenig Wasser - manche sind bereits komplett ausgetrocknet.

Besonders betroffen sind derzeit der Hainbach im Mattigtal sowie der Kühbach in Mattighofen (beide Bez. Braunau). Jetzt schlägt die oberösterreichische Landwirtschaftskammer Alarm: Die Bauern seien 'massiv belastet'. Die fehlenden Niederschläge seit Beginn der Vegetationsperiode hätten zu beträchtlichen Rückgängen bei Grünland und Ackerkulturen geführt.

Schon jetzt zeigen bereits Verluste beim ersten Schnitt von 40 bis 50 Prozent. Selbst spätere Niederschläge werden diese Ausfälle laut Experten nur mehr teilweise kompensieren können. Auch bei zahlreichen Ackerkulturen macht sich die 'extreme Dürre' bemerkbar. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie rasch sich die Situation zuspitzen kann, betont Kammerpräsident Franz Waldenberger.

Viele Betriebe beobachten bereits erhebliche Ertragsverluste und sorgen sich um die weitere Entwicklung in den kommenden Monaten. Zusätzlich bitter: die Produktionskosten. Aus Sicht der Landwirtschaftskammer braucht es nun rasche Unterstützung und mehr Flexibilität für die Betriebe. Besonders wichtig seien kurzfristige Erleichterungen bei den Bewirtschaftungsvorgaben für Biodiversitätsflächen, damit zusätzliches Futterpotenzial genutzt werden kann.

Unterdessen pocht auch die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) mit Verweisen auf den bereits vereinbarten Agrardiesel für 2027 und 2028 auf weitere Entlastungsmaßnahmen für 2026. Gerade in Zeiten zunehmender Wetterextreme brauche es 'Sicherheit und Verlässlichkeit'





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