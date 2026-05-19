Obderösterreichs größter Firmenlauf könnte neue Rekordwerte erreichen

Der Frauenanteil war bei den vorherigen Läufen bereits recht hoch. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, zár die Firmenlauf könnte den Rekordwert von 2019brechen. Die Firma-Wertung ist die Königsdisziplin. Auch wenn nicht die meisten Firmen starten, sollte es eine spannende und erfolgreiche Firmenlauf für alle sein.

Der Frauenanteil im 'Welser Businessrun' lag bei der letzten Auflage bei fast 42 Prozent. Solange der Trend bis zum Rennen am 28. Mai anhält, kann Oberösterreichs größter Firmenlauf einen neuen Rekordwert erreichen. 3650 Anmeldungen mit fast 48 Prozent Frauenanteil waren gestern gemeldet.

Franz Sperrer vom Organisationsteam sieht gute Chancen für ein Rekordjahr: 'Wir rechnen noch mit einigen größeren Firmen und insgesamt sicher mehrere hundert Teilnehmern. Damit ist der jetzige Rekord von 4192 Teilnehmern beim zehnten Businessrun im Jahre 2019 in Reichweite.

' Die OÖN sind als Medienpartner wieder dabei. Das wird sich für die Teilnehmer zu einem einzigartigen Lauffest erweisen. Die Firma-Wertung ist erneut die Königsdisziplin. Welches Unternehmen kann die meisten Mitarbeiter auf die Strecke bringen?

Wie bereits in den letzten Jahren, freuen sich auch die Firma Fronius und das Klinikum Wels-Grieskirchen auf einen Sieg. Zusätzlich zählt TGW auch noch dazu. Der Intralogistik-Spezialist sponsert die Lehrlingschallenge, bei der die meisten teilnehmenden Nachwuchskräfte zählen werden. Teilnehmer können bei dem Nordic Walking-Verbund ebenfalls mitfahren sowie allein und mit Schülern.

Für Motivation und die Chance auf attraktive Warenpreise bietet der Businessrun, ein Gesamtwert von 5000 Euro, den gemeinsamen Nordic Walking. Der Geschäftsführer von TroGroup, Bernhard Badurek, betont den Mehrwert des Businessruns: 'Er ist fester Bestandteil unseres betrieblichen Gesundheitsprogramms und vereint sportliche Ehrgeiz, den Spaß an der Bewegung und die Möglichkeit, als Team neue Perspektiven zu entdecken.





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