Obdachlose slowakische Familie am Wiener Hauptbahnhof: Behörden stehen vor Herausforderungen

Eine slowakische Familie mit Kindern lebt seit Monaten auf der Straße am Wiener Hauptbahnhof. Trotz Bemühungen von Polizei, Caritas und MA11 gestaltet sich die Hilfe aufgrund der Ablehnung der Mutter schwierig. Das Jugendamt steht vor der Herausforderung, das Wohl der Kinder zu gewährleisten.

Seit Monaten fristet eine slowakische Familie mit Kinder n ein trostloses Dasein am Wien er Hauptbahnhof. Zwischen Müll, abgenutzten Decken und leeren Flaschen, unter unwürdigen Bedingungen, verbringen die Kinder ihre Tage und Nächte. Ein Bub schläft auf dem harten Beton einer Unterführung, während wenige Meter entfernt zwei Frauen zusammengekauert im Dreck liegen.

Ein elfjähriges Mädchen, das Tag für Tag ohne Schutz und Obdach im Chaos der Großstadt überleben muss, ist ebenfalls Teil der Familie. Die Mutter, getrieben von der Hoffnung auf ein besseres Leben, war mit ihren Kindern aus der Slowakei nach Wien gekommen. In ihrer Heimat hatte sich die Zahl der Obdachlosen innerhalb eines Jahrzehnts verdreifacht, und Unterstützung war oft Mangelware. Doch der Neuanfang in Wien scheiterte, und die Familie landete auf der Straße.\Die ÖBB-Mitarbeiter wurden bereits im Februar auf die Familie aufmerksam, als sie am Bahnhof bettelten und Pfandflaschen sammelten. Sofort wurden Polizei und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) informiert. Im April übernahm die Caritas die Betreuung, und im Juli wurde die MA11 (Kinder- und Jugendhilfe) offiziell eingeschaltet. Trotz dieser Bemühungen hat sich die Situation der Familie bis heute nicht verbessert. Sozialarbeiter unternahmen mehrfach Versuche, der Familie eine Unterkunft und Unterstützung zukommen zu lassen, doch die Mutter lehnte jedes Angebot ab. Eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation drückt ihr Bedauern aus, während die MA11 bestätigt, dass die Familie sich den Angeboten konsequent entzieht. Das Jugendamt greift normalerweise hart durch und bringt minderjährige Kinder, die auf der Straße leben, in Krisenzentren – notfalls auch gegen den Willen der Eltern. Doch am Hauptbahnhof eskalierte die Situation, als Beamte vor zwei Wochen versuchten, das jüngste Mädchen in Obhut zu nehmen. Das Mädchen versteckte sich in einem Loch unter der Unterführung, und die älteren Geschwister wehrten sich mit aller Kraft, um es zu beschützen.\Die MA11-Sprecherin Ingrid Pöschmann erklärt, dass Kinder nur in absoluten Ausnahmefällen und für sehr kurze Zeit in Krisenzentren untergebracht werden dürfen. Die MA11 setzt daher auf Kooperation. Sozialarbeiter sind nun fast täglich vor Ort, beobachten die Situation und bieten der Mutter und ihren Kindern wiederholt Hilfe an, bisher ohne Erfolg. Eine mögliche Lösung wäre die Rückkehr in die Slowakei. Die MA11 steht bereits mit den dortigen Behörden in Kontakt, um die Schulbildung der Kinder zu klären. Es wurden bereits Rückfahrkarten bezahlt, und tatsächlich kehrte die Familie kurzzeitig in die Slowakei zurück. Doch nach wenigen Wochen kehrte sie nach Wien zurück, direkt zum Hauptbahnhof. Die Mutter sammelt derzeit erneut Geld am Bahnhof, angeblich um die Heimfahrt zu finanzieren. Die minderjährigen Kinder verbringen weiterhin ihre Nächte im Dreck einer Unterführung, inmitten von Wien, direkt vor den Augen der Behörden. Die Behörden sind sich der Situation bewusst und versuchen, eine nachhaltige Lösung zu finden, jedoch gestalten sich die Bemühungen aufgrund der Ablehnung der Familie schwierig





