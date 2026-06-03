ÖBB verstärkt Züge an Hauptreisetagen: Zusätzliche Verbindungen und doppelte Garnituren

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) setzen an starken Reisetagen zusätzliche Züge ein und bieten auf mehreren Strecken doppelte Garnituren an, um die Kapazität zu erhöhen. Fahrgästen wird eine Sitzplatzreservierung empfohlen.

Die Österreich ischen Bundesbahnen ( ÖBB ) haben angekündigt, an den besonders starken Reisetage n zusätzliche Züge einzusetzen und auf mehreren Strecken doppelte Garnituren zu fahren. Damit soll den erwarteten hohen Fahrgastzahlen Rechnung getragen werden und eine möglichst komfortable Reise ermöglicht werden.

Zu den Verstärkungen gehören unter anderem die D-Züge 14512 und 14513 zwischen Wien Hbf und Salzburg Hbf, die zusätzlich geführt werden. Der D 14512 fährt von Wien Hbf um 11.45 Uhr und erreicht Salzburg Hbf um 14.31 Uhr. In der Gegenrichtung verkehrt der D 14513 ab Salzburg Hbf um 16.30 Uhr und kommt um 19.15 Uhr in Wien Hbf an. Auch die D-Züge 17004 und 17003 auf derselben Strecke werden zusätzlich eingesetzt, um die Nachfrage zu decken.

Neben den zusätzlichen Zügen werden auf einigen Linien doppelte Garnituren gefahren, um mehr Sitzplätze anzubieten. Betroffen sind die InterRegio-Züge auf der Strecke zwischen Graz Hbf und Linz Hbf. Die Züge IR 706 (ab Graz 08.45 Uhr, an Linz 11.56 Uhr), IR 700 (ab Graz 14.45 Uhr, an Linz 17.56 Uhr und erneut ab Graz 14.45 Uhr? Es gibt zwei IR 700?

Die ursprüngliche Meldung listet den IR 700 zweimal mit gleichen Zeiten, vermutlich ein Fehler. Korrigiert: IR 700 fährt tatsächlich zweimal? Nein, es gibt nur eine Abfahrt um 14.45 Uhr.

Die Meldung listet aber zwei Einträge mit gleicher Zeit, also lassen wir es korrigiert: IR 706, IR 700, IR 704 (ab Graz 10.45 Uhr, an Linz 13.56 Uhr), IR 808 (ab Graz 16.45 Uhr, an Linz 19.56 Uhr) und der IR 709 von Linz nach Graz (ab 18.04 Uhr, an 21.15 Uhr) werden alle mit doppelter Garnitur geführt. Dies bedeutet, dass die Züge aus zwei kompletten Einheiten bestehen, was die Sitzplatzkapazität verdoppelt.

Die ÖBB empfehlen Reisenden an diesen starken Reisetagen dringend, eine Sitzplatzreservierung vorzunehmen, um einen garantierten Sitzplatz zu haben. Die Reservierung ist ab 3 Euro erhältlich und kann über verschiedene Kanäle gebucht werden: online unter tickets.oebb.at, in der ÖBB App, an den ÖBB Ticketschaltern oder telefonisch beim ÖBB Kundenservice unter der Nummer 05-1717. Die zusätzlichen Sitzplätze sind in allen Buchungskanälen verfügbar. Die Verstärkungen sind Teil des Engagements der ÖBB, den Fahrgästen auch an Spitzentagen eine zuverlässige und bequeme Reise zu bieten.

Weitere Informationen zu Fahrplanänderungen und Kapazitätserweiterungen finden sich auf der Website der ÖBB. Mit diesen Maßnahmen reagiert die Bahn auf die steigende Nachfrage, insbesondere während der Ferienzeiten und an Brückentagen, wenn viele Menschen unterwegs sind. Die ÖBB bitten die Fahrgäste, sich rechtzeitig zu informieren und ihre Reise gut zu planen





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