ÖBB Railjet Strategie: Hochleistungsnetze und technische Evolution in Österreich

Die Entwicklung des ÖBB Railjet und der österreichischen Hochleistungsstrecken von 1985 bis heute. Analyse der Entscheidungen gegen Neigetechnik hin zu Wendezügen.

Die Geschichte der schnellen Bahn in Österreich ist geprägt von der Anpassung an die alpine Topografie und strategischen Weichenstellungen der Politik und der Bundesbahnen. Anfang der 1980er Jahre stand Österreich bei der Modernisierung seiner Infrastruktur im europäischen Vergleich zurück. Während Nachbarländer wie Deutschland, Frankreich und Italien bereits signifikante Fortschritte bei Hochgeschwindigkeitsnetzen erzielt hatten, drohte die Alpenrepublik den Anschluss zu verlieren. Die finanziellen Mittel waren begrenzt, und der Bau neuer, geradliniger Strecken erschien angesichts der gebirgigen Landschaft oft unwirtschaftlich.

Die Geburt des Hochleistungsstreckenkonzets 1985

Die entscheidende Initiative ging 1985 vom damaligen Verkehrsminister Ferdinand Lacina aus. Er beauftragte das US-Unternehmen Arthur D. Little mit der Erarbeitung eines Konzepts für ein österreichisches Hochleistungsstreckennetz. Noch im selben Jahr, im Jahr 1986, lag der fertige Bericht vor. Die Planer entschieden sich von Beginn an gegen den Begriff Hochgeschwindigkeit und verwendeten stattdessen den Terminus Hochleistungsstrecke. Dieser Ansatz umfasste sowohl den Personen- und Nahverkehr als auch den Gütertransport.

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In Österreich gelten Züge, die Geschwindigkeiten von rund 200 km/h erreichen, als Hochgeschwindigkeitszüge. Die Planung konzentrierte sich daher auf topografisch günstige Schlüsselabschnitte, die teilweise spektakuläre Tunnelbauten erforderten. Im Gegensatz zu den französischen TGV- oder deutschen ICE-Strategien, die auf Neubaustrecken für 300 km/h und mehr setzten, wählte man einen hybriden Weg. Der Fokus lag auf der Verbesserung bestehender Trassen wie Wien - Salzburg und Wien - Graz, während andere Strecken auf Interregio-Niveau bis 160 km/h beschrieben blieben.

Finanzierungslücken und die Einführung der Neigetechnik

Die Planungshoheit begann 1989 ernsthaft in die konkrete Umsetzung überzugehen, insbesondere für die Westbahn. Doch bereits 1996 drohte eine massive Finanzierungslücke. Um dies zu vermeiden, wurde ein Modell entwickelt, bei dem Erträge aus Steuern und Abgaben direkt in die Schieneninfrastruktur fließen sollten, statt im Bundesbudget zu verbleiben. Nach 2005 erfolgte die Finanzierung hauptsächlich durch Zuschüsse des Bundes und der Europäischen Union.

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Gleichzeitig sorgte der deutsche Intercity-Express-Boom für ein neues Tempo-Bewusstsein. Die Deutsche Bahn nutzte seit 1999 ICE-T-Züge mit Neigetechnik, die Kurven um acht Grad neigen konnten. Dies ermöglichte bis zu 30 Prozent schnellere Fahrzeiten auf bestehenden, kurvenreichen Strecken. Die ÖBB reagierten darauf und kauften 2006 drei Einheiten der Baureihe 411, die in Österreich als 4011 klassifiziert wurden. Jeder dieser Triebzüge bot 359 Sitzplätze.

Diese Erfahrung mit der Neigetechnik war jedoch ambivalent. Die Instandhaltungskosten waren extrem hoch, und der Zeitgewinn im Vergleich zur Investition überschaubar. Zudem kehrten die drei Garnituren im Dezember 2020 an die Deutsche Bahn zurück. Die ÖBB erkannten, dass der Bau solcher Züge zwar günstiger war als der Neubau kompletter Strecken, die langfristige Wartung jedoch eine Belastung darstellte.

Strategischer Wechsel zum Railjet und Wendezug-System

Als 2005 die Nachfolge für die alternde EuroCity-Flotte anstand, traf die ÖBB eine fundamentale Systementscheidung. Man lehnte einen Neigetechnik-Triebzug bewusst ab. Stattdessen fiel die Wahl auf den lokbespannten Wendezug. Diese Fahrzeugkonfiguration bildet den konzeptionellen Kern des späteren Railjet. Im Gegensatz zu Triebzügen, die über einen eigenen Antrieb verfügen und fest gekuppelt sind, können Wendezüge betrieblich in einzelne Wagen aufgelöst werden.

Diese Flexibilität nutzt die ÖBB auch in regulären lokbespannten Zügen. Die Entscheidung für den Wendezug spiegelt die langjährige Praxis der Bundesbahnen wider, auf Triebwagenzüge mittlerer Geschwindigkeit und konsequenten Taktverkehr zu setzen, anstatt auf extreme Spitzenwerte zu setzen. Dieser Ansatz hat sich bis heute als nachhaltig und wirtschaftlich erweist, insbesondere unter den komplexen Bedingungen der alpinen Landschaft.