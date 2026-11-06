ÖBB-Kroatien: Ausbildung kroatischer Lokführer in Villach löst Streikwarnung aus

Die ÖBB-Ausbildung kroatischer Lokführer für den Einsatz in Villach provoziert Kritik von vida und Betriebsrat. Die Gewerkschaft warnt vor Lohndumping, die ÖBB betont Effizienzgewinne.

Die Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) bereiten die Ausbildung von fünf Mitarbeitern der kroatischen ÖBB -Tochter vor. Diese sollen künftig für Fahrten bis in den Raum Villach qualifiziert sein. Die Informationen dazu wurden am Freitag vom ORF übermittelt, wobei der Prozess die grenzüberschreitenden Abläufe grundlegend verändern könnte.

Neue Qualifikationen für Lokführer in Kärnten

Thomas Pippan, Betriebsratsvorsitzender der Triebfahrzeugführer in Villach, bestätigt, dass aktuell fünf Lokführer des kroatischen Ablegers geschult werden. Das Ziel ist der Einsatz im Raum Villach. Bisher wechseln Lokführer bei internationalen Zugfahrten standardmäßig an der Grenze. Diese Praxis soll sich in Zukunft ändern, wenn entsprechend qualifizierte Mitarbeiter aus dem Ausland die Züge weiterführen.

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vida warnt vor Arbeitsplatzverlust und Lohndumping

Die Gewerkschaft vida sieht in der Entwicklung eine erhebliche Gefahr für den Standort Villach. Thomas Pippan befürchtet, dass die Zahl der ausländischen Lokführer steigen wird, wenn der Prozess initial genehmigt wird. Er warnt davor, dass mehr Fälle drohen, wenn der Spalt einmal offensteht. Die Union will diese Entwicklung unbedingt verhindern.

Der Fokus der Kritik liegt auf möglichen sozialen Dumping-Praktiken. vida argumentiert, dass konzerninterne Personalverschiebungen dazu führen könnten, dass österreichische Arbeitsplätze verdrängt werden. Die Gewerkschaft hält dies für ein unzulässiges Risiko für die hiesige Belegschaft und die regionalen Lohnstandards. Eine Sprecherin der ÖBB dementierte diese Darstellung jedoch entschieden.

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ÖBB betont Effizienz und internationale Kompetenz

Laut einer ÖBB-Sprecherin stehen weder Arbeitsplätze noch der Standort Villach zur Disposition. Das Unternehmen argumentiert, dass Ausbildungen internationalisiert werden, um zusätzliche Kompetenzen für den grenzüberschreitenden Verkehr zu schaffen. Die ÖBB betont, dass keine Abbaumaßnahmen oder Verlagerungen von Stellen in Villach geplant sind. Stattdessen sollen die Abläufe optimiert werden.

Durch die Qualifikation von slowenischen und kroatischen Lokführern entfällt das bisher übliche Wechseln des Triebfahrzeugführers an der Grenze. Dies soll die Planung von Reisen und Transporte erheblich erleichtern. Die ÖBB verspricht sich daraus eine höhere Effizienz für die Verbindungen über die Staatsgrenzen hinweg. Konkret geht es aktuell um Güterzüge aus Slowenien und Italien, die von diesen qualifizierten Fahrern bedient werden sollen.