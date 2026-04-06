ÖBB erneuert Infrastruktur: Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten in Gumpoldskirchen

Aufgrund von Bauarbeiten am Unterführungsobjekt bei der Gartengasse in Gumpoldskirchen kommt es zu Fahrplanänderungen und Einschränkungen im Zugverkehr. Die ÖBB baut Hilfsbrücken aus und investiert in die Modernisierung der Südstrecke.

Im Bereich der Gartengasse werden an den Wochenenden nach Ostern umfangreiche Arbeiten am Unterführung sobjekt durchgeführt. Die Arbeiten, die zwischen dem 10. und 20. April 2026 stattfinden, umfassen den Ausbau der bestehenden Hilfsbrücken. Dies führt zu Fahrplanänderungen und örtlichen Einschränkungen für Reisende und Anwohner. Die ÖBB investieren kontinuierlich in die Modernisierung der Bahninfrastruktur, um einen sicheren und zuverlässigen Bahnbetrieb zu gewährleisten.

Dies beinhaltet sowohl die Instandhaltung als auch den Ausbau der Strecken, Bahnhöfe und Haltestellen auf dem neuesten Stand der Technik. Ziel ist es, den klimafreundlichen Schienenverkehr weiter zu stärken und Reisenden sowie Gütern pünktliche und sichere Verbindungen zu ermöglichen.\Die Arbeiten in Gumpoldskirchen, insbesondere der Ausbau der Hilfsbrücken, sind ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtprojekts zur Fertigstellung der Unterführung bei der Gartengasse. Für den Neubau der Unterführung wurden temporäre Hilfsbrücken auf den Südbahngleisen errichtet, um den Zugverkehr während der Bauzeit ohne Unterbrechung aufrechtzuerhalten. Unter diesen Hilfsbrücken entstand schrittweise die neue Unterführung mitsamt den endgültigen Eisenbahnbrücken. Nun, im Rahmen der abschließenden Arbeiten, werden die Hilfsbrücken an zwei Wochenenden ausgebaut. Dies geschieht jeweils von Freitagabend bis Montagmorgen. Konkret bedeutet dies, dass von Freitag, den 10. April, 20:00 Uhr, bis Montag, den 13. April, 00:35 Uhr, sowie von Freitag, den 17. April, 20:00 Uhr, bis Montag, den 20. April, 00:35 Uhr, jeweils ein Gleis nicht zur Verfügung steht. Dies führt zu Einschränkungen, insbesondere im Bereich der Schnellbahn, sowie zur Nutzungseinschränkung des betroffenen Bahnsteigs in der Haltestelle. Als Ersatz wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Mödling und Pfaffstätten eingerichtet.\Um die Arbeiten reibungslos durchführen zu können, ist eine Sperrung der Durchfahrt bei der Unterführung Gartengasse an den beiden Wochenenden unumgänglich. Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet. Die ÖBB bemühen sich, die Lärm- und Staubentwicklung so gering wie möglich zu halten, bitten jedoch um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen, die durch die notwendigen Arbeiten, den Einsatz von Maschinen und die Verwendung von Warnsignalen entstehen. Um die Auswirkungen auf den Zugverkehr zu minimieren und den Reisenden bestmögliche Verbindungen zu gewährleisten, sind Arbeiten auch in der Nacht erforderlich. Die ÖBB investieren fortlaufend in die Optimierung der Schieneninfrastruktur, um die Qualität und Zuverlässigkeit des Bahnverkehrs nachhaltig zu sichern. Die Anrainer wurden im Vorfeld über die anstehenden Maßnahmen informiert. Aktuell arbeitet die ÖBB-Infrastruktur AG an einer Vielzahl von Großprojekten entlang der Südstrecke, einem wichtigen Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors. Dazu gehören die Modernisierung von 200 Kilometern Bahnlinie, der Neubau von 170 Kilometern sowie der Bau von 80 Kilometern Tunnel und 150 neuen Brücken





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