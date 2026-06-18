Die Eröffnung des Obama Presidential Center in Chicago wird zu einem grossen kulturellen und politischen Ereignis. Während Trump mit patriotischen Feiern zum 250. Jubiläum der USA polarisiert, versammeln sich in Chicago internationale Prominente, Ex-Präsidenten und Musiklegenden, um Barack Obama zu feiern. Die Veranstaltung, geprägt von emotionalen Reden - insbesondere von Michelle Obama - und einer hochkarätigen musikalischen Untermalung, erscheint vielen als das schönere Amerika und ein Zeichen für Brückenbau in gespaltenen Zeiten.

Die Eröffnung des Obama Presidential Center in Chicago entwickelte sich zu einem Ereignis, das weit über die traditionelle Einweihung eines Museums hinausging. Inmitten der polarisierenden Feierlichkeiten zum 250.

Geburtstag der Vereinigten Staaten unter der Ägide von Donald Trump, der mit Militärparaden und patriotischen Großveranstaltungen aufwartete, versammelten sich in Chicago Persönlichkeiten, die viele als Verkörperung eines alternativen, hoffnungsvolleren Amerika empfanden. Die Feindschaft zwischen Trump und Obama, die in wiederholten öffentlichen Beschimpfungen wie der jüngsten 'Son of a b***'-Äußerung gipfelte, bildete einen scharfen Kontrast zurrium und Versöhnung betonten Geste in der Windy City.

Während Trump das neue Zentrum noch vor einigen Monaten als 'totale Katastrophe' abgetan hatte, fanden sich am Ufer des Michigansees mehr als 500 geladene Gäste ein, um einen Abend zu begehen, der in seiner Intensität und emotionalen Wirkung an Oscar-Verleihungen erinnerte. Die Veranstaltung wirkte wie ein nostalgischer Blick in eine Ära, in der Amerika sich bemühte, Brücken zu bauen, statt Mauern zu errichten.

Barack Obama betrat gemeinsam mit Michelle und den inzwischen erwachsenen Töchtern Malia und Sasha die Bühne, was minutenlangen Applaus und stehende Ovationen auslöste. Für viele war es mehr als die Eröffnung eines Präsidentenzentrums; es war eine Reise in eine politische Vergangenheit, die bis heute Millionen inspiriert.

Die Gästeliste war ein Who's Who der internationalen Prominenz: von Medienikone Oprah Winfrey und Hollywoodgrößen wie Tom Hanks, Anne Hathaway, Steven Spielberg und George Lucas über Late-Night-Legenden David Letterman, Stephen Colbert und Conan O'Brien bis hin zu Sportstars. Aus der Politik reisten gleich drei ehemalige US-Präsidenten an - Joe Biden, Bill Clinton und George W. Bush - begleitet von ihren Ehepartnern Jill Biden, Hillary Clinton und Laura Bush. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris war anwesend.

Internationale Persönlichkeiten wie die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau komplettierten das illustre Teilnehmerfeld. Bürgerrechtsaktivisten wie Al Sharpton und Andrew Young sowie der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, ein möglicher Präsidentschaftskandidat für 2028, waren ebenfalls vertreten. Der emotionalste Moment des Tages gehörte Michelle Obama. Als sie ans Rednerpult trat, wurde es auf dem gesamten Gelände still.

In einer bewegenden Liebeserklärung, die selbst hartgesottene Beobachter berührte, erinnerte sie an das Versprechen, das ihr Mann ihr vor Jahrzehnten gegeben hatte, ihr ein interessantes Leben zu bieten. Sie würdigte die acht Jahre im Weißen Haus, die Belastungen des höchsten Amtes und die Standhaftigkeit, den Optimismus und den Mut Barack Obamas, als erster schwarzer Präsident der US-Geschichte zu wirken. Obama wurde sichtlich gerührt, wischte sich eine Träne aus dem Auge und lächelte immer wieder zu seiner Frau hinüber.

Auch das musikalische Programm war außergewöhnlich. Jennifer Hudson eröffnete mit der amerikanischen Nationalhymne, Christina Aguilera folgte mit 'What a Wonderful World'. Im Anschluss traten eine Reihe von Musiklegenden auf, die selbst große Award-Shows in den Schatten stellten: Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bono und The Edge von U2, Marc Anthony, Common, Tems, John Legend und Eddie Vedder. Dielegendäre Hip-Hop-Band The Roots fungierte als Hausband und begleitete die gesamte Veranstaltung.

Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder sorgte für einen der emotionalen Höhepunkte, als er gemeinsam mit der Band auftrat und die атмосферу des Abends mit seinen Songs untermalte. Die Strahlkraft des Obamas, kombiniert mit der historischen Bedeutung des Centers und der participation von Größen aus allen Bereichen der Gesellschaft, machte die Eröffnung zu einem kulturellen und politischen Moment von besonderem Gewicht, der in der aktuell polarisierten Landschaft der USA wie ein Beweis für anhaltende Hoffnung und Einheit wirkte





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