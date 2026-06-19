ÖAW trauert um ehemaligen Präsidenten Peter Schuster

Der Wiener Chemiker und frühere ÖAW-Präsident Peter Schuster ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Die Akademie würdigt ihn als hoch angesehenen Forscher und Wissenschaftsmanager, der interdisziplinäre Wege ging.

Die Österreichische Akademie der Wissenschaft en (ÖAW) trauert um ihren ehemaligen Präsidenten Peter Schuster , der am 14. Juni 2025 im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Der gebürtige Wiener (geboren am 7. März 1941) war einer der höchstdekorierten Forscher des Landes und prägte die Chemie sowie die Evolutionsforschung nachhaltig. Sein Studium der Chemie und Physik an der Universität Wien schloss er 1967 sub auspiciis praesidentis ab, eine seltene Ehre. Bereits in seiner Dissertation kombinierte er die Synthese organischer Verbindungen mit quantenmechanischen Berechnungen, was seine interdisziplinäre Denkweise früh erkennen ließ.

Als Postdoc ging er an das Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen, wo er unter dem Nobelpreisträger Manfred Eigen arbeitete. Diese Zeit prägte seine spätere Forschung zur molekularen Evolution. 1970 kehrte er nach Wien zurück und wurde Assistent am neu gegründeten Institut für Theoretische Chemie. Seine Arbeit an Wasserstoffbrückenbindungen mündete 1976 in ein Standardwerk. Nach seiner Habilitation 1971 folgte bereits 1973 die Berufung zum Professor für Theoretische Chemie und Institutsvorstand.

Von 1992 bis 1995 war er Gründungsdirektor des Instituts für Molekularbiologie in Jena, bevor er an die Universität Wien zurückkehrte. Schusters wissenschaftlicher Fokus verlagerte sich zunehmend auf die molekulare Evolutionstheorie. Gemeinsam mit Manfred Eigen entwickelte er wegweisende Konzepte zur Evolution von RNA und erweiterte mit dem Mathematiker Karl Sigmund die Modellbildung in der Evolutionsforschung. Zu einer Zeit, als die DNA im Zentrum stand, führte er die RNA in die Modelle ein und füllte sie mit biochemischem Leben.

Sein Simulationsmodell einer RNA-Welt lieferte ein einfaches, aber operativ vollständiges Abbild molekularer und biologischer Evolution. Diese Arbeiten gelten als bahnbrechend für das Verständnis der Entstehung des Lebens. Schuster selbst beschrieb sich als begeisterten Bergsteiger und Vater eines Sohnes.

Seine wissenschaftliche Karriere war von zahlreichen Ehrungen begleitet: 1993 erhielt er das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst, 1995 den Philip Morris-Forschungspreis und die Josef-Loschmidt-Medaille, 1997 den Kardinal-Innitzer Würdigungspreis für Naturwissenschaften und 2018 den Kardinal-Innitzer-Preis. 1999 wurde ihm die Wilhelm-Exner-Medaille verliehen, 2009 das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. In der ÖAW, deren wirkliches Mitglied er seit 1992 war, amtierte er von 2000 bis 2003 als Vizepräsident.

Nach seiner Tätigkeit im Präsidium der Leopoldina (2001-2006) wurde er für die Funktionsperiode 2006 bis 2009 zum ÖAW-Präsidenten gewählt. Als Präsident brachte er vieles neu auf den Weg, insbesondere die Junge Kurie, die später in Junge Akademie umbenannt wurde, um Nachwuchsforschenden mehr Gewicht zu verleihen. Seit 2009 war er eines der wenigen österreichischen Mitglieder der US-National Academy of Sciences. Im selben Jahr emeritierte er an der Universität Wien.

Gemeinsam mit dem Physiker Anton Zeilinger entwickelte Schuster das Konzept für eine Spitzenforschungseinrichtung in Österreich. Als die Politik jedoch entschied, das heutige Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Maria Gugging anzusiedeln, zog er sich aus dem Projektteam zurück. Trotz seiner Emeritierung blieb er wissenschaftlich aktiv: Noch zu seinem 75. Geburtstag bescheinigte ihm die Theoretische Biochemie-Gruppe der Uni Wien ungebrochene Begeisterung und Publikationen auf höchstem Niveau.

Schusters wissenschaftliches Werk umfasst über 300 Publikationen und ein Dutzend Bücher. Die ÖAW würdigte ihn als hoch angesehenen Forscher und Wissenschaftsmanager, der stets über Fächergrenzen hinaus dachte. Sein Tod hinterlässt eine Lücke in der österreichischen Wissenschaftslandschaft. Er hinterlässt einen bleibenden Eindruck als Pionier der interdisziplinären Forschung und als Förderer des wissenschaftlichen Nachwuchses





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