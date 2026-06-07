ÖAMTC warnt vor starkem Rückreiseverkehr und Staus in Vorarlberg am Sonntag

Mit dem Ende der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg erwartet der ÖAMTC am Sonntag eine starke Rückreisewelle nach Deutschland. Besonders betroffen sind die Rheintalautobahn A14, die Vorarlberger Straße L190 bei Feldkirch und die Arlberg Schnellstraße S16 vor dem Dalaaser Tunnel. Verkehrsbehinderungen werden vor allem zwischen Mittag und Abend erwartet, mit möglichen Rückstaus bis auf die Hauptverkehrsachsen. Autofahrer sollten Zeitreserven einplanen und auf aktuelle Verkehrsinformationen achten.

Der ÖAMTC warnt vor erheblichen Verkehr sbehinderungen am Sonntag in Vorarlberg . Mit dem Ende der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg rollt eine starke Rückreisewelle Richtung Deutschland.

Autofahrer müssen am Sonntag in weiten Teilen Vorarlbergs mit dichtem Verkehr und Staus rechnen. Nach Einschätzung des ÖAMTC erreicht der Rückreiseverkehr aus den deutschen Pfingstferien seinen Höhepunkt. Zahlreiche Urlauber aus Italien, Kroatien, Slowenien und Österreich treten die Heimreise nach Süddeutschland an und passieren dabei Vorarlberg. Besonders betroffen dürfte die Rheintalautobahn (A14) sein.

Als wichtigste Transitroute durch Vorarlberg wird sie einen Großteil des Rückreiseverkehrs aufnehmen. Vor allem in Fahrtrichtung Deutschland ist im Tagesverlauf mit stockendem Verkehr und längeren Verzögerungen zu rechnen. Auch auf der Vorarlberger Straße (L190) im Großraum Feldkirch erwartet der Verkehrsclub ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Zusätzlich könnten sich Ausweichverkehre von der Autobahn auf das regionale Straßennetz verlagern.

Mit Verzögerungen rechnet der ÖAMTC zudem auf der Arlberg Schnellstraße (S16) vor dem Dalaaser Tunnel. Die Strecke zählt zu den wichtigsten Zufahrtsrouten nach Vorarlberg und wird von zahlreichen Urlaubern auf dem Weg Richtung Deutschland genutzt. Die stärksten Verkehrsbelastungen werden zwischen Mittag und den frühen Abendstunden erwartet. Vor den Grenzübergängen nach Deutschland sind längere Wartezeiten wahrscheinlich.

Erfahrungsgemäß bilden sich an verkehrsstarken Reisetagen immer wieder Rückstaus, die sich bis auf die Vorarlberger Hauptverkehrsachsen auswirken können. Der ÖAMTC empfiehlt, für Fahrten am Sonntag ausreichend Zeitreserven einzuplanen und aktuelle Verkehrsinformationen zu beachten





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