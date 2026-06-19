ÖAMTC warnt vor lebensgefährlicher Hitze im Auto - Kinder und Tiere niemals zurücklassen

Der ÖAMTC appelliert eindringlich, Kinder und Tiere auch für kurze Zeit nicht in geparkten Autos zurückzulassen. Die Temperaturen steigen im Fahrzeuginneren rasant auf bis zu 80 Grad. Zudem zeigt der VCÖ, dass die Unfallzahlen an heißen Tagen drastisch steigen.

Der ÖAMTC warnt eindringlich vor den lebensgefährlichen Folgen von Hitze in abgestellten Fahrzeugen. Bereits innerhalb von 15 Minuten kann sich die Innenraumtemperatur eines in der Sonne geparkten Autos auf bis zu 45 Grad Celsius erhitzen.

Laut ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl bringt es so gut wie nichts, die Fenster einen Spalt zu öffnen, da die Luftzirkulation viel zu gering ist, um die Temperatur nennenswert zu senken. Babys, Kleinkinder und Tiere sind besonders gefährdet, da sie sich nicht selbst helfen können und ihr Körper der Hitze kaum etwas entgegensetzen kann. Bei Babys kommt erschwerend hinzu, dass sie sich nicht äußern können und sehr schnell dehydrieren. Tiere leiden zusätzlich unter ihrem dichten Fell, das die Wärmeabfuhr behindert.

Der ÖAMTC appelliert daher an alle Autofahrer, niemals - auch nicht für vermeintlich kurze Erledigungen - ein Lebewesen im Auto zurückzulassen. Die scheinbar harmlose Situation kann schnell zur tödlichen Falle werden. Die extreme Hitzeentwicklung im Auto wird oft unterschätzt: Bei längerer Standzeit in der prallen Sonne können Armaturenbrett und Sitze Temperaturen von bis zu 80 Grad Celsius erreichen, die Luft im Innenraum heizt sich auf bis zu 60 Grad auf.

Erst diese Woche starb ein 20 Monate altes Mädchen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg in einem überhitzten Auto, nachdem es stundenlang bei hochsommerlicher Hitze vergessen worden war. Solche tragischen Unfälle passieren immer wieder, und der ÖAMTC rät, bei Entdeckung eines Kindes oder Tieres in einem heißen Auto zunächst den Zustand zu beurteilen und nach den Verantwortlichen zu suchen. Falls akute Lebensgefahr besteht, ist das Einschlagen der Scheibe als letztes Mittel gerechtfertigt.

Ist die Situation nicht unmittelbar lebensbedrohlich, sollte man zuerst Polizei und Feuerwehr verständigen, um professionelle Hilfe zu holen. Neben der direkten Gefahr für Insassen weist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf einen weiteren alarmierenden Zusammenhang hin: An heißen Tagen steigt die Zahl der Verkehrsunfälle signifikant. Auswertungen der Statistik Austria für die Jahre 2024 und 2023 zeigen, dass an Hitzetagen die Unfallzahlen im Sommer um 13 bis 15 Prozent höher liegen als an kühleren Tagen.

Im meteorologischen Sommer 2025 starben 144 Menschen und 16.298 wurden verletzt. In den Monaten Juni, Juli und August war die Zahl der Verkehrstoten im Schnitt um 65 Prozent höher als im restlichen Jahr, die der Verletzten um 59 Prozent. Ein Teil dieses Anstiegs ist auf die höhere Verkehrsdichte im Sommer zurückzuführen, aber ab 30 Grad steigen auch Stress und Aggressionen am Steuer, während die Konzentrationsfähigkeit sinkt.

Der ÖAMTC rät daher zu angepasstem Fahrverhalten: langsamer fahren, aufmerksam sein, auf Telefonate verzichten (auch Freisprechanlagen lenken ab), häufiger Pausen einlegen und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Um die Aufheizung des Fahrzeugs zu reduzieren, empfiehlt der Club silberbeschichtete Folien, die außen an der Windschutzscheibe angebracht die Innenraumtemperatur um bis zu 15 Grad senken können. Auch schattige Parkplätze helfen, die Hitze im Auto zu minimieren und die Klimaanlage beim Wiedereinstieg zu entlasten.

Die Kombination aus Vorsicht und technischen Maßnahmen kann Leben retten - sowohl von Menschen als auch von Tieren





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