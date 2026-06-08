ÖAMTC-Umfrage: Österreicher sparen beim Sommerurlaub 2026, Reiselust bleibt aber hoch

Eine ÖAMTC-Umfrage zeigt, dass die Österreicher 2026 zwar weiterhin Sommerurlaub planen, dabei aber stärker auf das Budget achten. Das durchschnittliche Urlaubsbudget sinkt, günstigere Unterkünfte und kürzere Aufenthalte werden bevorzugt. Das Meer bleibt dasTop-Ziel, und auch der Inlandstourismus ist gefragt.

Die Reiselust der Österreicher bleibt ungebrochen, doch das Budget für den Sommerurlaub 2026 wird deutlich knapper bemessen sein. Laut einer aktuellen Umfrage des ÖAMTC planen viele Österreicher weiterhin, in den Sommerferien zu verreisen, achten dabei jedoch stärker auf die Kosten.

Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person sinken voraussichtlich auf 1.189 Euro, nachdem im Vorjahr noch 1.233 Euro veranschlagt wurden. Die anhaltende Teuerung wirkt sich spürbar auf die Reisepläne aus, sodass die Menschen bewusst nach günstigeren Alternativen suchen. Der Wunsch nach Sonne, Meer und Erholung ist nach wie vor groß, jedoch versuchen viele, durch kürzere Aufenthalte, preiswertere Unterkünfte oder reduzierte Ausgaben vor Ort, wie zum Beispiel in Restaurants, ihr Budget zu schonen.

Diese Entwicklung zeigt, dass der Sommerurlaub für viele zu einem Balanceakt wird: Einerseits ist die Sehnsucht nach einer Auszeit und sorgenfreien Tagen unvermindert stark, andererseits rückt der Geldbeutel stärker in den Mittelpunkt der Planungen. Gänzlich auf Urlaub verzichten möchte jedoch kaum jemand; stattdessen passen die Österreicher ihre Gewohnheiten an und holen sich den wohlverdienten Urlaub eben etwas sparsamer zurück. Bei der Wahl des Reiseziels zeigen sich klare Präferenzen: Das Meer bleibt für die Mehrheit der Urlauber das Nonplusultra.

So planen 59 Prozent der Befragten, ihren Urlaub an der Küste zu verbringen. Insgesamt beabsichtigen 70 Prozent, ins Ausland zu reisen. Die traditionellen Favoriten halten sich dabei weiterhin an der Spitze: Italien führt mit 19 Prozent der Nennungen, gefolgt von Kroatien mit 16 Prozent. Griechenland und Spanien teilen sich mit jeweils neun Prozent den dritten Platz.

Diese Destinationen bieten oft ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind aus Österreich gut erreichbar, was sie besonders attraktiv macht. Doch auch der Inlandstourismus bleibt stark gefragt. Rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer plant mindestens einen Urlaub innerhalb Österreichs. Besonders beliebt sind dabei die Bundesländer Kärnten und die Steiermark, knapp dahinter folgt Oberösterreich.

Diese heimischen Ziele profitieren von kurzen Anfahrtswegen und der Möglichkeit, die Natur und die regionalen Besonderheiten zu genießen, ohne lange Flugreisen antreten zu müssen. Gerade in Zeiten steigender Kosten gewinnen Urlaube im eigenen Land an Attraktivität, da sie oft kostengünstiger sind und dennoch Erholung bieten. Die Kombination aus bewussterer Reiseplanung, kürzeren Aufenthalten und der Präferenz für bewährte Ziele charakterisiert den Sommerurlaub 2026 in Österreich.

Die Menschen verzichten nicht auf ihr Recht auf Erholung, sondern gestalten es angepasst an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - ob imAusland oder im eigenen Land





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